Lang, visite mediche con il Napoli il 15 luglio (Gazzetta)

Noa Lang sarà presto un nuovo calciatore del Napoli. L’esterno olandese svolgerà il giorno 15 luglio, martedì, le visite mediche con il club partenopeo prima di partire in ritiro a Dimaro.

Lang sosterrà le visite mediche con il Napoli il 15 luglio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Napoli e Psv hanno l’accordo, lo devono ufficializzare, e l’esterno anche. Venticinque milioni più due di bonus agli olandesi; due milioni e mezzo e un quinquennale per l’ala che tanto piace ad Antonio Conte. Manca il canonico annuncio social, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento, mentre per le visite mediche si provvederà settimana prossima, giorno 15, quando il Napoli si radunerà, prima di andarsene in ritiro e di iniziare ufficialmente la nuova stagione, quella in cui dovrà difendere lo scudetto e misurarsi sul palcoscenico della Champions League.

L’esterno: «La pressione che subiamo è sottovalutata. A volte vorrei solo riempire scaffali al supermercato»

Dal portale olandese Life After Football:

«Non sono mai troppo nervoso prima delle partite. Ma la pressione è spesso sottovalutata. A volte vorrei poter essere solo quel ragazzo che riempie gli scaffali al supermercato. Non essere riconosciuto, camminare per strada tranquillo, come riempire tranquillamente gli scaffali mentre nessuno ti presta attenzione. Non fraintendetemi, la mia è una vita bellissima, e sono grato per questo. Ma se non hai mai provato cosa vuol dire essere giudicati da tutti dopo una brutta partita, non puoi davvero capirlo. Ho uno psicologo che mi segue. Anche se parliamo principalmente di cose personali. È bello avere qualcuno con cui puoi parlare e che ti dà consigli su come gestire certe cose. E’ qualcosa che penso dovrebbe essere normale. Potrebbe aiutare chiunque».