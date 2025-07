Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos

Le prime due a Dimaro, le altre tre a Castel di Sangro. Biglietti già disponibili per i match in Trentino; per quelli in Abbruzzo saranno disponibili dal 23 luglio.

Il Napoli tornerà in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

Le amichevoli del Napoli nei ritiri estivi

Nel comunicato stilato dalla società sul sito ufficiale, sono presenti i match ufficiali con date e orari e le modalità di acquisto dei biglietti:

Napoli vs Arezzo 22/07/2025 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro

Napoli vs Catanzaro 26/07/2025 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro

Napoli vs Stade Brestois 29 03/08/2025 h 19:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Girona FC 09/08/2025 h 19:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Olympiakos FC 14/08/2025 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

I biglietti per le due amichevoli in Trentino sono già disponibili.

I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiakos FC, saranno in vendita a partire da mercoledì 23 luglio alle ore 12:00 sulla piattaforma online di TicketOne. Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare la nomina di Tommaso Bianchini a Direttore Generale dell’Area Business, intendendosi per Area Business la zona sotto menzionata di sua competenza. Bianchini riporterà direttamente al Presidente De Laurentiis e all’Ad Andrea Chiavelli e avrà diretta responsabilità nelle Aree Marketing, Commerciale, Merchandising e Stadium Innovation, che dovrà generare una diversa utilizzazione dello stadio stesso”.

Tommaso Bianchini faceva già parte del Napoli dal gennaio 2022 in qualità di Chief Revenue Officer. In precedenza, aveva lavorato anche con Fiorentina e Venezia, dopo aver conseguito un master in Sport Business e studiato all’Università Bocconi.