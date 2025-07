Napoli, tentativo per Lookman se dovesse arrivare Lucca (Di Marzio)

Il Napoli è a un bivio per l’attaccante che affiancherà Romelu Lukaku nella prossima stagione. Se decidesse di risparmiare e andare su un profilo che costa meno, come Lorenzo Lucca dell’Udinese (rispetto a Darwin Nunez del Liverpool), gli azzurri potrebbero fare un tentativo sull’esterno per prendere Ademola Lookman dall’Atalanta.

Il Napoli potrebbe optare per Lookman se dovesse arrivare Lucca

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Se il Napoli sceglierà Lucca come attaccante, versando una cifra decisamente inferiore rispetto a quella necessaria per Nunez, potrebbe decidere di investire su Lookman e non su Ndoye per l’esterno.

Ecco quel che scrive Pedullà sul proprio sito:

Da giorni si parla di Ademola Lookman che, in effetti, non è incedibile in casa Atalanta. Ma le condizioni devono essere quelle giuste: almeno 50 milioni, possibilmente senza contropartite tecniche, tanti comunque per un calciatore forte che viaggia verso le 28 primavere. Nelle ultime 48 ore è stato un rimbalzo di linea abbastanza incomprensibile, come se il Napoli dovesse aspettare una certa sollecitazione per entrare in campo. In realtà il profilo piace molto al club di De Laurentiis, ma la valutazione viene considerata – almeno fin qui – troppo alta per un ragazzo più vicino ai 30 che ai 25 anni. Una contropartita tecnica? L’Atalanta vorrebbe fare cash, almeno questa è la posizione attuale, in modo da poter andare sul sostituto. Quindi, trattativa da seguire, ma solo a determinate (e complicate) condizioni. Non vanno escluse piste all’estero, Premier compresa.