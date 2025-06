Lookman al Napoli, può andare in porto solo a determinate e complicate condizioni (Pedullà)

Alfredo Pedullà, profondo conoscitore del calciomercato, fa il punto della situazione sulle voci che sono rimbalzate negli ultimi giorni per quel che concerne Lookman al Napoli. Il calciatore nigeriano compirà 28 anni a ottobre.

Ecco quel che scrive Pedullà sul proprio sito:

Da giorni si parla di Ademola Lookman che, in effetti, non è incedibile in casa Atalanta. Ma le condizioni devono essere quelle giuste: almeno 50 milioni, possibilmente senza contropartite tecniche, tanti comunque per un calciatore forte che viaggia verso le 28 primavere. Nelle ultime 48 ore è stato un rimbalzo di linea abbastanza incomprensibile, come se il Napoli dovesse aspettare una certa sollecitazione per entrare in campo. In realtà il profilo piace molto al club di De Laurentiis, ma la valutazione viene considerata – almeno fin qui – troppo alta per un ragazzo più vicino ai 30 che ai 25 anni. Una contropartita tecnica? L’Atalanta vorrebbe fare cash, almeno questa è la posizione attuale, in modo da poter andare sul sostituto. Quindi, trattativa da seguire, ma solo a determinate (e complicate) condizioni. Non vanno escluse piste all’estero, Premier compresa.

Lookman sogna di essere ingaggiato dal Barcellona, vuole andar via da Bergamo (Mundo Deportivo – 22 marzo 2025)

Ademola Lookman è entrato a far parte di quel giro di calciatori che potrebbero accasarsi letteralmente con qualsiasi squadra importante d’Europa. Il nigeriano è ora in rottura totale con l’Atalanta dopo ciò che è successo con Gasperini, nonché dopo l’estate scorsa in cui gli fu impedito di accasarsi con il Psg (che ora ha preso Kvaratskhelia e non si interesserà ad un ulteriore esterno). Potrebbero approfittarne anche diversi club in Italia, ma pare che – secondo i catalani de Il Mundo Deportivo – il sogno dell’ala sinistra sia proprio essere ingaggiato dai blaugrana.

Scrive così il quotidiano catalano:

“Ademola Lookman (27 anni) è uno degli esterni più alla moda del calcio mondiale. E non è che sia una priorità per la dirigenza sportiva del Barcellona, ​​ma vuole lasciare l’Atalanta e il suo sogno più grande sarebbe che il Barcellona volesse ingaggiarlo, secondo Mundo Deportivo. Più giovane di Raphinha di un anno , la sua specialità è giocare sull’ala sinistra, con la tendenza a spostarsi verso il centro dell’attacco. Attualmente ha ancora un anno di contratto con il club italiano e, secondo fonti vicine alla sua situazione, potrebbe lasciare il club bergamasco per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Di nazionalità nigeriana, è attualmente il miglior giocatore d’Africa.

Dal punto di vista tattico è un’ala veloce, con un buon tiro, ma può giocare in quattro posizioni: entrambe le ali, il centro dell’attacco e il centrocampista offensivo. Dopo la polemica con il suo allenatore Gasperini nell’ultimo turno degli ottavi di finale di Champions League (lo aveva criticato per aver calciato un rigore da lui sbagliato), il nigeriano ha chiarito che la sua priorità è lasciare il suo attuale club quest’estate. Anche il Psg lo segue da vicino”.