Napoli, sondate due alternative a Ndoye: Samuel Lino (costa 20-25 milioni) e Kubo

Il Napoli sta valutando diverse alternative sugli esterni, se dovesse complicarsi la trattativa per Dan Ndoye, accostato nelle ultime ore al Nottingham Forest.

Il Napoli sta sondando due alternative a Ndoye

Spiega l’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube:

«Il Nottingham Forest sta avanzando per quanto riguarda Ndoye. Ma ci sono due nomi che sono stati proposti/sondati dal Napoli nelle ultime ore. Un esterno sinistro, è un nome che piace che è stato proposto e il Napoli sta valutando: Samuel Lino, in uscita dall’Atletico Madrid. Valutazione intorno ai 20-25 milioni. Capiremo poi come si potrà evolvere un’eventuale trattativa. Il secondo nome è un’ala destra molto promettente, che garantirebbe rendimento immediato: Takefusa Kubo della Real Sociedad. Anche in questo caso, è un sondaggio delle ultime ore».

Scrive così la Gazzetta:

L’arrivo di Lucca mette fine alla ricerca di un vice Lukaku e offre al Napoli una soluzione devastante in più nel gioco aereo. Ma non è ancora abbastanza per considerare il reparto al completo. Per questo continua la caccia a Dan Ndoye, considerato il giocatore ideale […] E ora si sarebbe inserito il Nottingham Forest sul giocatore. Ndoye è disponibile ad ascoltare l’offerta inglese, ma resta ancora alla volontà del Bologna. Così, Manna tiene vive le possibili alternative come Nusa del Lipsia o Chiesa del Liverpool, mentre non avrebbe riscosso entusiasmo l’ipotesi di prestito per Grealish dal City, che ha un ingaggio fuori parametro.