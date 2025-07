Napoli, raggiunto l’accordo con l’entourage di Milinkovic-Savic (Pedullà)

Diritti tv, che fa la Serie A se anche qui (come in Francia) Dazn decide di sfilarsi? La Ligue1 s’è fatta il canale tv

di Massimiliano Gallo - La Serie A “è impiccata a Dazn” fino al 2029. Ma tutto può accadere, come visto in Francia. Il progetto De Laurentiis di una piattaforma autonoma, non è il caso di cominciare a lavorarci?