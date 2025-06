Lukaku: «È la storia della mia vita essere messo in discussione. Il Napoli mi ha dato fiducia quando nessuno credeva in me»

– Flageyplein, nel cuore di Bruxelles. Negli uffici di Cresta, lo studio legale che supporta l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, “Big Rom” si è preso il tempo per un’intervista con Vtm Nieuws.

Intervista Lukaku

Non a caso con una maglia viola e bianca: “Sono i colori più belli che esistano“, dice Lukaku con un sorriso che illumina la sala. Ma un ritorno non è per il momento. “Prima bisogna risolvere le controversie interne“.

Romelu, su una scala da uno a dieci, come ti senti ora?

“Un bell’undici! È davvero fantastico”

Sei finalmente in vacanza ora?

“Sì, è meraviglioso essere tornato a Bruxelles per un po’. Con i miei figli (Romeo e Jordan, ndr), mia madre, mio fratello. Ieri sono andato all’Efteling con i miei figli. Ho 32 anni e non ero mai stato all’Efteling prima. È stato meraviglioso”.

Non avresti preferito partecipare al Mondiale per Club?

“Sarebbe stata una bella esperienza, ma è bello rilassarsi un po’. E andare a letto un po’ più tardi.”

Cosa pensi di giocatori come Jeremy Doku (del City, ndr)spinti al limite in quel Mondiale?

Lukaku: “Penso che dovremmo evolvere il calcio verso un sistema come l’Nba. Anche loro giocano molte partite. Corriamo quindici chilometri a partita e anche a un’intensità molto alta, il che richiede molto al corpo. Ma poi bisogna anche concedere più riposo. Dare a tutti sei settimane di riposo obbligatorie dopo la stagione, come nell’Nba. Seguite da quattro settimane di preparazione. La Fifpro (sindacato internazionale dei calciatori, ndr) rappresenta gli interessi dei giocatori, ma non conosco nessuno che abbia interpellato i calciatori per ascoltare il loro pensiero.”

I giocatori che ora sono impegnati in quel Mondiale per club inizieranno la stagione completamente esausti?

“Sì, ma può anche avere un effetto positivo. Ti senti in forma, sei nel flusso, quindi non soffrirai molto nella preparazione per la nuova stagione.”

Quando dovrai tornare al Napoli?

“Il 15 luglio”

E sei sicuro al 100% di rimanere al Napoli?

Lukaku: “Resterò sicuramente al Napoli”

Avrai un ottimo compagno di squadra in Kevin De Bruyne.

“Sono contento che venga da noi. È ciò di cui il Napoli ha bisogno per fare il prossimo passo. Siamo appena diventati campioni e non vogliamo solo confermarci, vogliamo anche migliorare”

Hai avuto un ruolo importante nel suo arrivo?

“Gliene ho parlato un paio di volte quando eravamo col Belgio, e mi ha anche chiamato una volta. Gli ho spiegato in mezz’ora come funzionano le cose qui. Ma anche dove avrebbe potuto cercare meglio un alloggio e cose del genere. Dries (Mertens, ndr) e io abbiamo fatto del nostro meglio per convincerlo, e Kevin ha fatto la scelta giusta”.

Dal Manchester City iper-strutturato al caos di Napoli.

“Un calciatore del Napoli riceve tanto amore, sono felice che Kevin possa viverlo. Giocare a calcio in Italia è incomparabile, c’è una passione che non si vede. Ma c’è anche un lato negativo. Ho giocato in club dove i tifosi venivano agli allenamenti quando le cose non andavano bene. Non è bello, ma poi ti rendi conto che devi dare il massimo ogni giorno”.

Cosa significa il suo arrivo per te personalmente? Segnerai ancora più facilmente ora?

“Antonio Conte giocava con due attaccanti, ora con uno. Ma lo conosco, dal terzo allenamento in poi le linee di corsa e gli schemi offensivi saranno chiari”.

Ti abbiamo visto scuotere la testa incredulo sui social subito dopo aver vinto il titolo. Sei riuscito a fare i conti con questo?

Lukaku: “Sapevo che saremmo diventati campioni. A un certo punto abbiamo pareggiato contro l’Inter, ma li abbiamo dominati. Secondo tutti gli esperti l’Inter era la squadra più forte in quel momento, ma noi eravamo semplicemente migliori. C’era grande fiducia nel gruppo. Ma solo quando Conte ha detto a cinque giornate dalla fine: ‘Ragazzi, ora siamo qui, puntiamo a quel titolo’, quella è stata la conferma di cui avevamo bisogno. Anche dopo è rimasta una montagna russa di emozioni. Avremmo dovuto essere sicuri di quel titolo molto prima”,

In un altro video hai messo a tacere tutti i critici. È da lì che trai la tua energia?

“È semplicemente la storia della mia vita. Fin da piccolo, anche quando sono passato dal Wintam al Lierse, la gente mi guardava in modo strano. Lo stesso quando sono passato all’Anderlecht. Dopo quel periodo difficile al Chelsea (nell’estate del 2023, ndr) tutti pensavano che fosse finita per me perché ero finito nella squadra B. Ma quella è stata una loro scelta. Volevo tornare in squadra A dopo quel prestito all’Inter. Sono rimasto in silenzio perché non volevo che in seguito potessero incolparmi di qualcosa che avrebbe bloccato un trasferimento. Ho dovuto anche giocare a scacchi mentalmente, ma ho sempre mantenuto la mia pace interiore. Chi mi conosce, sa che sono un vero professionista.”

Come valuta i primi quattro mesi di Rudi Garcia come allenatore della nazionale?

Lukaku: “C’è un’atmosfera nuova. Paragono questa squadra a quella che era all’inizio di un grande periodo nel 2012. Se vogliamo puntare al massimo, allora alcuni giocatori devono fare il salto di qualità”.

Se ne rendono conto anche loro?

“Quella ‘mentalità vincente’ sta iniziando a farsi sentire. Quando sono entrato nello spogliatoio dopo la partita contro il Galles, ho notato che il gruppo era critico con se stesso. Abbiamo vinto, ma non è andata bene. Quindi devi essere duro con te stesso”

Che sensazione ti dà Garcia?

“Sento che è ancora nella fase di osservazione. Sta cercando i giocatori su cui può contare. Poi finirà con un nucleo fisso di 18 calciatori, con altri 5 posti in cui può inserire altri giocatori. In un torneo si sta insieme per sei settimane, poi come allenatore della nazionale devi anche essere vigile su certe dinamiche. Chi rispetta le regole, chi arriva puntuale…”

Tu, De Bruyne, Courtois, non andrete al Mondiale tra un anno solo per partecipare.

“No, ma ci andremo da sfavoriti. Per me, Kevin, Thibaut, Youri – ragazzi che hanno vissuto il “piccolo” momento della nazionale – è una sensazione strana. D’altra parte, non è nemmeno male. L’unica cosa che spero è che giocheremo abbastanza partite contro vere squadre di vertice di diversi continenti in vista di quel Mondiale. È davvero necessario”.

Romelu, quella maglia, non è un caso che sia viola e bianca?

“Sono i colori più belli che esistano”.

Quando tornerai all’Anderlecht?

“Ho ancora un contratto con il Napoli fino al 2027 e voglio portarlo a termine. Voglio ottenere il massimo per quel club che mi ha dato fiducia quando nessuno mi voleva. Dopo, potrebbe essere il momento di tornare a casa. L’ho promesso anche al mio figlio maggiore che gioca anche lui nell’Anderlecht. Spero che le controversie interne si siano risolte entro quella data”.

Come valuta la situazione attuale dell’Anderlecht?

“La stabilità è fondamentale per il rendimento del club, e non accadrà finché ci sarà una guerra interna in corso. I problemi che circolano ai vertici riguardano anche il Neerpede, e questo non dovrebbe accadere. Spero che questo sia l’anno della ricostruzione per l’Anderlecht. Con Besnik Hasi come allenatore e il ritorno di Silvio Proto (coordinatore dei portieri) e Lucas Biglia (vice allenatore). Ma poi bisogna dare allo staff i giocatori giusti per dare il massimo. Il Neerpede sarà sempre il più importante per me. Quella sensazione di dover vincere costantemente deve tornare, non si può cambiare quel Dna. Vedo che l’Anderlecht ora sta acquistando principalmente molti giovani, ma spero che ciò non vada a scapito del talento del Neerpede”,

Si vede più di un semplice giocatore dell’Anderlecht a lungo termine?

“Forse dopo la mia carriera attiva. Sarei un buon allenatore. Ma essere responsabile del settore giovanile dell’Anderlecht sarebbe perfetto per me. So di cosa hanno bisogno i ragazzi che hanno difficoltà a casa per arrivare fin lì. Questa è la mia vocazione!”

Ma non diventerai un allenatore-giocatore come Vincent Kompany?

“No. Io e Vince siamo come lo yin e lo yang. Guardiamo le cose in modo diverso, ma ci completiamo molto bene.”

Nel 2027 compirai 34 anni, puoi ancora dare qualcosa all’Anderlecht in campo?

“Non verrò per rilassarmi, amo troppo questo sport per questo. Dal punto di vista familiare, penso che il 2027 sia il momento giusto per tornare a casa. Ma se la bestia dentro di me mi dice che posso continuare ai massimi livelli, allora lo farò. Con la guida medica di Lieven Maesschalck e del dottor Kristof Sas, posso continuare a giocare ai massimi livelli per tutto il tempo che vorrò.”