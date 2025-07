Ngonge al Torino è ancora in stand-by, blocca anche l’arrivo di Milinkovic Savic al Napoli (Tuttosport)

La trattativa per portare Cyril Ngonge al Torino e Vanja Milinkovic-Savic al Napoli non si sblocca. I due club continuano a non trovare l’intesa per l’esterno belga e, dunque, neanche per il portiere (collegato alla trattativa) si riesce a raggiungere un accordo.

Napoli e Torino non riescono a trovare l’accordo per Ngonge e Milinkovic-Savic

Tuttosport scrive:

Baroni si aspetta di abbracciare molto presto Ngonge. Per il quale la società aveva già ipotizzato di svolgere le visite mediche a Torino nei giorni scorsi, prima del dietrofront d’obbligo. Stessa cosa pensata dal Napoli per Milinkovic Savic. E invece? Il belga è ancora a Napoli, il serbo si allena regolarmente a Prato. I due club continuano a palleggiare senza arrivare al dunque. Il nodo è l’obbligo di riscatto di Ngonge. Il Napoli lo pretende ancora, il Torino cerca invece scorciatoie per trasformarlo in diritto. Ma se il Toro non è convinto di prenderlo al 101% a giugno 2026, non lo prende. La recente storia di Elmas insegna. Vagnati e Manna trattano per un’intesa definitiva che possa coinvolgere i due calciatori.

Il Toro non si presenta al ritiro di Prato allo Stelvio al completo. Ordinaria amministrazione, ma è anche lecito che sia così: oggi tutte le squadre di Serie A sono un cantiere aperto. […] Davide Vagnati in settimana incontrerà Napoli e Venezia. Per parlare essenzialmente di due temi: Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio. […] Col Napoli, sulle cifre c’è già un principio d’intesa: un milione per il prestito e sette per il riscatto. Ok, il prezzo è giusto, ma è il modo a non convincere: gli azzurri continuano a insistere sull’obbligo di riscatto.

Sì, Ngonge certamente vuole solo il Toro e spingerà affinché possa tornare a lavorare con Baroni, che l’ha fatto brillare ai tempi di Verona.

Giovanni Manna, però, non è in vena di regali. Non a questo punto del mercato. Il Bruges ci ha provato, ma non ha scaldato il cuore del giocatore, al contrario convinto che il Toro possa ridargli lo smalto perduto nell’ultimo anno e mezzo. […] Ma il Napoli spera di rientrare di una parte dell’investimento perfezionato a gennaio 2024, quando spese 18 milioni più 2 di bonus per cercare di salvare una stagione disgraziata. Non è andata bene, ma Ngonge a 25 anni ha tutto per rilanciarsi e il Toro spera di accoglierlo presto a braccia aperte. Se dovesse riuscire a sbilanciarsi sull’obbligo di riscatto, avrà vita facile con la controparte.