Napoli, Lucca e Beukema non partiranno stamani con la squadra per il ritiro (Gazzetta)

Il Napoli ha chiuso altri due colpi dopo Noa Lang in questi giorni, ovvero Sam Beukema e Lorenzo Lucca; i due stanno aspettando che avvenga lo scambio di documenti prima di partire in ritiro con la squadra. Ricordiamo che gli azzurri sono attesi oggi a Dimaro per il primo giorno di ritiro.

Lucca e Beukema non partiranno stamani per il ritiro con il Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive:

Rallentamenti burocratici, niente di più. Sam Beukema e Lorenzo Lucca saranno giocatori del Napoli. Anzi, lo sono già in pectore, in attesa della firma sul contratto. La giornata di ieri è stata dedicata allo scambio dei documenti per sistemare gli ultimi dettagli degli accordi. Si è lavorato fino a tarda notte, per poter permettere a entrambi di raggiungere Roma in giornata e magari riuscire a fare le visite mediche già domani. Ma una cosa è certa: Beukema e Lucca non partiranno stamattina per la Val di Sole, ma contano di raggiungere i nuovi compagni nel weekend.

Era dai tempi dell’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus (2018) che non si registrava in serie A un hype tecnico del valore di quello generato dall’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Da tempo nessuno più si illude che il campionato italiano sia in grado di attirare campioni del genere nel loro prime, ma come Ronaldo garantì tre stagioni di gol. […] I tempi di ingaggio sono simili, Cristiano a 33 anni e mezzo, Kevin a 34. La grande differenza, a proposito di conti, è che il belga arriva da svincolato mentre Ronaldo venne pagato 100 milioni al Real. […]

Oltre a essere il favorito per lo scudetto, perché le energie di De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca e forse Ndoye colmano le 22 partite giocate in meno quest’anno rispetto all’Inter, il Napoli dovrà poi prendersi la responsabilità di andare più avanti possibile in Champions, dove i big spender degli altri tornei al momento sembrano lontanissimi. Questo è pane per Antonio Conte, perché per citare una sua battuta famosa — e mai abbastanza rimpianta — non sta entrando con 10 euro nel ristorante da 100, ma almeno una settantina in tasca li ha. Evitando le trappole del menu, può arrivare fino al dolce.