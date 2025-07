McTominay è tornato ad allenarsi a Dimaro dopo l’affaticamento muscolare

Non aveva partecipato all'amichevole contro l'Arezzo e stamani è stato presente in campo nell'esercitazione tattica, saltando però la partitella.

Scott McTominay, dopo un risentimento muscolare che non l’ha fatto partecipare all’amichevole contro l’Arezzo, è tornato ad allenarsi con gli altri compagni del Napoli.

In ritiro a Dimaro, lo scozzese ha preso parte al primo gruppo di seduta d’allenamento. Non ha partecipato alla partitella nello stretto dove il gruppo è stato diviso in tre squadre, ma è stato presente in campo nell’esercitazione tattica.

McTominay: «Perché mi sono portato il cuscino a Dimaro? Ci alleniamo duramente, abbiamo bisogno di dormire bene»

«Ambientarmi in Serie A è stato reso molto semplice da mister Conte e dai miei compagni di squadra che sono stati fantastici con me dal primo momento in cui sono arrivato. Io volevo solo lavorare il più possibile, mettermi in forma il più possibile e mostrare le mie qualità in campo. Non è un discorso solo per la passata stagione, ma vale anche per quella che è iniziata ora: nuovo capitolo, nuovi giocatori e non vedo l’ora»

Lo scozzese ha spiegato a Radio Crc anche alcuni aneddoti del post festa scudetto e del perché avesse un cuscino con sé:

«Bus scoperto? È stato bellissimo, non mi aspettavo nulla del genere: tutto quel supporto è stato incredibile, ad essere onesti. Io e Billy ci siamo seduti a casa mia dopo, abbiamo tirato un sospiro e detto “Wow”. Il merito dello scudetto è della squadra, del tecnico, ovviamente, ma soprattutto dei tifosi: sono stati il 12° uomo per tutta la stagione, erano lì nella buona e nella cattiva sorte. Anche quando abbiamo avuto momenti difficili ci hanno aiutato. Perché il cuscino? È quello con cui dormo sempre (ride ndr). Ci alleniamo tantissimo ed abbiamo bisogno di dormire bene, mi aiuta molto».