Lucca non è mai stato così vicino al Napoli: accordo da 35 milioni complessivi e visite mediche imminenti

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli ha raggiunto un’intesa verbale con l’Udinese per Lorenzo Lucca e prepara le visite mediche già nelle prossime ore. Come riportato anche da Fabrizio Romano, l’accordo si basa su un prestito da 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni: totale garantito 35 milioni. Manca solo l’intesa definitiva sui bonus.

Dopo Lang e Beukema, il Napoli accelera anche su Lorenzo Lucca: accordo vicino con l’Udinese, come riportano Di Marzio e Fabrizio Romano.

Leggi anche: Lang, iniziano le visite mediche col Napoli a Villa Stuart (Video)

Intesa vicina per Lucca: le visite mediche potrebbero essere già domani (Di Marzio)

Nel suo ultimo articolo, Gianluca Di Marzio scrive che il Napoli è a un passo da Lorenzo Lucca: accordo verbale con l’Udinese e visite mediche in vista.

“Dopo Lang e Beukema, il Napoli vuole bloccare anche Lorenzo Lucca. Gli azzurri sono in contatto continuo con l’Udinese per il giocatore. Si sta discutendo degli ultimi bonus, ma c’è una bozza di intesa verbale.

Si stanno sistemando gli ultimi dettagli anche con il classe 2000, come l’inserimento nel contratto di una clausola da 80 milioni di euro.

Il Napoli ha già bloccato un altro slot per le visite mediche e potrebbe fargliele effettuare già nella giornata di domani.”

.@sscnapoli, intesa verbale con l’@Udinese_1896 per Lucca, che attende solo l’ok per le visite mediche @SkySport https://t.co/HbAy2eDJKK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2025

Napoli punta su Lucca, Darwin Núñez si allontana (Romano)

Come rivelato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube:

“Il club azzurro si sta avvicinando a un accordo totale con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Al momento l’operazione non è ancora chiusa, ma è ben avviata. I presidenti Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo sono in contatto diretto per trovare l’intesa definitiva. Secondo le nostre informazioni, si tratta di un prestito con obbligo di riscatto: l’offerta ufficiale del Napoli è di 9 milioni di euro per il prestito, più 26 milioni di obbligo di riscatto, per un totale di 35 milioni di euro garantiti all’Udinese. La formula è dunque diversa da un acquisto diretto, ma il valore complessivo è definito.

L’ultimo nodo da sciogliere riguarda i bonus: Napoli e Udinese stanno ancora discutendo questa parte dell’accordo, ed è ciò che manca per poter considerare l’operazione conclusa. Nel frattempo, Lorenzo Lucca ha già dato il suo sì al Napoli, e lo aveva fatto già da tempo — tra fine maggio e inizio giugno.

Vi abbiamo sempre raccontato come il club partenopeo avesse impostato l’operazione, tenendo però aperta anche la pista Darwin Núñez. Come detto più volte, Darwin ha aspettato il Napoli. Fino a ieri vi riportavamo come fosse ancora in attesa, sperando in una chiamata, attratto dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte, di giocare in Italia, in una piazza calda e appassionata. Dopo anni a Liverpool, l’idea di un ambiente più simile al Sud America, che conosce bene, lo affascina molto. Darwin aveva dato totale apertura al Napoli.

Ma non può aspettare all’infinito. Negli ultimi giorni sono ripartiti i contatti con club della Saudi Pro League, in particolare con l’Al-Nassr, che già lo aveva cercato a gennaio. Ora diversi club legati al fondo Pif si stanno muovendo concretamente per lui. Ed è per questo che il giocatore non può più aspettare troppo a lungo.

Intanto, il Napoli prosegue con decisione per Lorenzo Lucca: l’offerta è sul tavolo, i contatti tra i presidenti sono in corso, e il traguardo si avvicina, anche se l’affare non è ancora completato.”