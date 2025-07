Lang, iniziano le visite mediche col Napoli a Villa Stuart (Video)

Noa Lang è arrivato ieri sera in Italia e stamani sosterrà le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart, a Roma.

L’esterno olandese arriva dal Psv per 28 milioni di euro, più il 10% su una futura rivendita.

(video di Gianluca Di Marzio)

.@sscnapoli, Noa Lang è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche pic.twitter.com/WQdOlSIp3M — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2025

Krol: «Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Conte»

L’ex difensore del Napoli, Ruud Krol ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” parlando di Noa Lang – olandese come lui – in azzurro. A seguire le sue parole.

«Noa Lang è un giocatore bravo e intelligente. È un giocatore con ottime capacità calcistiche e che crea sempre delle belle azioni in fase offensiva. Sono ottimista, farà gol e assist poiché ha un buon feeling con l’area di rigore avversaria, nonostante ci sia molta competizione per i posti da titolare nell’undici titolare del Napoli. Uno dei suoi pochi difetti è che quando avanza in fase offensiva si dimentica ogni tanto di difendere sull’avversario e gli manca un po’ di disciplina. Sono sicuro e convinto che con un allenatore come Antonio Conte non dimenticherà di difendere il pallone dagli avversari. Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Conte poiché lui ha qualità enormi per incidere ma ha bisogno di un lavoro di equipe che può apprendere solo da un allenatore come Conte che crede molto in lui».

«Erede di Mertens? No. Mertens era un giocatore più di profondità, Noa Lang agisce più sulla sinistra e sicuramente anche lui può giocare dietro la punta».