Lucca è il prescelto del Napoli, si ragiona con l’Udinese su 35 milioni bonus compresi (CorSport)

Gli azzurri vogliono chiudere entro la partenza per Dimaro. La strada per arrivare a Nunez è lunga e tortuosa, il Liverpool non si accontenta di 50 milioni.

Prima del ritiro e la partenza per Dimaro la settimana prossima, il Napoli vorrebbe riuscire a chiudere anche per il centravanti vice di Romelu Lukaku. E poiché per Darwin Nunez la trattativa con il Liverpool (ma anche col giocatore) sembra lunga e tortuosa, gli azzurri hanno deciso vie più rapide scegliendo Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Lucca è una strada più rapida per il Napoli rispetto a Nunez

Il Corriere dello Sport scrive con Fabio Mandarini:

Il Napoli è sicuro che Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sarebbero entrambi pronti a giocare con i campioni d’Italia. I due centravanti finiti in cima al listone di Conte e Manna per rinforzare la coppia con Lukaku hanno aperto senza remore, ma le storie sono molto differenti nei rispettivi contorni. A cominciare dalla rigidità degli interlocutori: il Liverpool non cede di un millimetro e continua a insistere con la sua richiesta da 60 milioni di euro. E Darwin, dettaglio non da poco, non ha ancora trovato l’accordo personale sull’ingaggio. Risultato: tempi lunghi in prospettiva. Ma il Napoli ha fretta, la stagione sta per cominciare. E così, negli ultimi due giorni il club ha accelerato con l’Udinese per Lucca, 24 anni e due metri d’altezza (201 cm), mai considerato una seconda scelta ma una scelta diversa per caratteristiche e prospettive. Anche perché, con il Milan e soprattutto l’Atalanta in agguato, i rischi cominciano ad aumentare.

Manna, nel corso del suo soggiorno milanese ormai concluso alle porte del weekend, ha incontrato ancora Fali Ramadani. La storia non è cambiata: Darwin vale 60 milioni e non sono sufficienti neanche i 50 più 5 offerti dal Napoli. Distanza significativa anche con l’attaccante uruguayano, nonostante la voglia e l’entusiasmo di lavorare con Conte: in questo momento, in euro, il suo ingaggio è da 5,5 milioni più bonus a stagione fino al 2027, mentre la richiesta è di 6. Il Napoli, dal canto suo, è disposto a offrire un po’ meno, anche perché non potrà usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Per trovare il doppio accordo serve tempo. Il Napoli, insomma, ha riflettuto e alla fine ha deciso di provare a percorrere strade più brevi. Più rapide: il rapporto tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo è datato e così l’Udinese ha prima assicurato priorità su Lucca e poi ha aperto a limare la prima richiesta da 40 milioni. I club ragionano sui 35 milioni compresi bonus. Con il giocatore l’intesa è dietro l’angolo.