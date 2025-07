Lucca aspetterà il Napoli 48 ore, altrimenti sonderà altre offerte (CorSport)

Lorenzo Lucca resta nel mirino del Napoli, che ha la priorità sul giocatore dato che il ds Manna lo segue dalla scorsa estate. L’attaccante dell’Udinese, però, non aspetterà in eterno la decisione finale del club campione d’Italia.

Lucca aspetterà il Napoli 48 ore, altrimenti sonderà altre offerte

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

In questo momento l’attaccante della Nazionale è in ritiro con l’Udinese, ma il suo nome riempie pagine e soprattutto pensieri di club pronti a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Nell’ordine: il Napoli, titolare di una sorta di diritto di prelazione riconosciuto dal giocatore e dai Pozzo per essersi mosso in largo o anche larghissimo anticipo, considerando che Manna lo ha seriamente puntato esattamente un’estate fa, salvo poi rimandare l’affondo di dodici mesi; e a seguire, in ordine sparso e senza attribuire in vantaggio nella griglia, è venuta fuori l’Atalanta dopo la migrazione di Retegui verso l’Arabia e la Saudi; e s’è presentato anche il Milan. La priorità riconosciuta al Napoli non durerà a lungo, facciamo anche un paio di giorni. Sì, Lucca sta aspettando il Napoli ma lo farà per quarantotto ore ancora in maniera così convinta, in modo da capire se l’accelerazione degli ultimi giorni si trasformerà in un affondo decisivo. Altrimenti, va da sé, comincerà a considerare seriamente anche le altre offerte. Si ragiona sui 35 milioni bonus compresi.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Se il Napoli sceglierà Lucca come attaccante, versando una cifra decisamente inferiore rispetto a quella necessaria per Nunez, potrebbe decidere di investire su Lookman e non su Ndoye per l’esterno.