Lucca, fumata bianca in arrivo: scambio di documenti in corso tra Napoli e Udinese (Di Marzio)

L'esperto di mercato sul suo sito ufficiale: "Sta per arrivare a una conclusione la lunga operazione che ha coinvolto Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca"

Lorenzo Lucca e il Napoli, si avvicina sempre di più la fumata bianca. Dopo la svolta degli ultimi giorni, è giunto il momento dello scambio di documenti con l’Udinese. A riferirlo è Gianluca Di Marzo, esperto di mercato Sky, tramite il proprio sito ufficiale.

Lucca-Napoli, le ultime di Gianluca Di Marzio

Di seguito quanto scrive Di Marzio sull’imminente chiusura dell’affare:

“Sta per arrivare a una conclusione la lunga operazione che ha coinvolto Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. I due club stanno scambiando nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno tutti i documenti. Manca sempre meno dunque all’arrivo dell’attaccante alla corte di Antonio Conte, che potrà abbracciare un altro rinforzo arrivato dal mercato. Napoli che è senza dubbio tra le formazioni più attive in questa sessione di calciomercato, in attesa di novità per la situazione legata a Osimhen in uscita”.

Non solo arrivi e partenze, il Napoli guarda al futuro anche in materia di rinnovi. È notizia delle ultime ore, infatti, che il club azzurro e Matteo Politano stanno per stipulare un prolungamento dell’attuale contratto fino al 2028. A riferirlo è il giornalista Nicolò Schira tramite un post su “X”.

Politano-Napoli, rinnovo in vista: il post di Nicolò Schira

Ecco quanto scritto dall’esperto di mercato: “Matteo Politano è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2028”.



Per il classe ’93 romano sarebbe un premio meritato per la serietà e l’impegno profuso la scorsa stagione, adattandosi al ruolo di esterno a tutta fascia con grande spirito di sacrificio.