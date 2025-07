L’Europeo femminile è diventato il torneo della Wiegman: l’Inghilterra vince ai rigori contro la Spagna

Ci pensa sempre Kelly, l’Inghilterra passa 2-1 contro l’Italia. Fino al 95esimo, le Azzurre erano in finale all’Europeo

di Flavia Carrogu - Come in finale tre anni fa, l'attaccante dell'Arsenal mette ko l'Italia al 119esimo. La Wiegman indovina di nuovo i cambi. Le inglesi vincono in rimonta, per le Azzurre in gol Bonansea.