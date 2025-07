Lang: «Il mio obiettivo è far divertire i tifosi e la squadra quando ho palla. Lavorare con Conte è bello»

Noa Lang, nuovo giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, direttamente dal ritiro di Dimaro. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Noa Lang

«Sono un po’ stanco ma è naturale essendo alle prime fatiche stagionali. L’allenamento sta andando davvero bene, mi sto adattando alla richieste del mister e non vedo l’ora che inizi la stagione. Ieri contro l’Arezzo è stato importante mettere un po’ di minuti nelle gambe, dopo una settimana pesante di allenamento. Abbiamo creato molte occasioni solo che non siamo riusciti a segnare, era la prima volta che giocavamo insieme, per ora va bene così».

«Rigore? Questo succede quando un’ala difende. Voglio che tutti si divertano quando ho la palla, rende il gioco più semplice per i miei compagni di squadra. Così si creano un sacco di occasioni ed è divertente veder giocare me e la squadra. L’obiettivo che ho è questo».

«Se sei un giocatore forte puoi ambientarti ovunque, la penso così. Sto conoscendo tutti: la squadra, l’allenatore, lo staff, l’ambiente, il campionato ed il paese. Non sarà un problema, va fatto un passo alla volta ma spero di essere pronto. Lavorare con Conte è bello, mi piace uscire dalla mia comfort zone. In Olanda era diverso. Ma questa intensità alla fine mi renderà un giocatore più completo e forte, è importante per fare quello step in più».