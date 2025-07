Lamine Yamal è diventato sinonimo di guadagno assicurato e intorno a lui tutti sorridono (Foot Mercato)

Lamine Yamal, our new 10. 🔟💫 pic.twitter.com/niY1Q8IAWo

Nonostante la presenza di campioni affermati come Mbappé al Real Madrid, è proprio il talento classe 2007 nato a Rocafonda ad aver conquistato la scena mediatica. Il suo mix di talento, simpatia e forte presenza sui social lo ha reso l’ambasciatore perfetto per brand e sponsor, diventando in breve tempo il volto più riconoscibile del calcio spagnolo.

Lamine Yamal è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio fenomeno di marketing in Spagna. Il suo volto è ovunque: nelle pubblicità, in Tv, sui cartelloni per strada e persino alla Kings League di Gerard Piqué. I giovani lo idolatrano, indossano la sua maglia del Barça o della nazionale, mentre le aziende fanno a gara per legare il proprio marchio alla sua immagine.

Foot Mercato ha recentemente analizzato le ragioni dietro il successo mediatico e sportivo del calciatore, evidenziando i fattori chiave che lo hanno portato a emergere così rapidamente. Di seguito, i principali elementi messi in luce dal giornale.

Un profilo che conquista: come Lamine Yamal unisce talento, simpatia e presenza mediatica

“C’è da dire che il suo profilo è perfetto per gli inserzionisti. Giovane, spettacolare in campo, sorridente e piacevole fuori dal campo, molto attivo sui social, conquista tutti: dal bambino che imita i suoi dribbling al nonno che lo vede come un ragazzo simpatico e ben educato. Lo si vede spesso accanto a personaggi famosi, sia in Spagna che all’estero: dai momenti trascorsi con Neymar in Brasile, alla sua amicizia con la star dello streaming Ibai Llanos, fino alla sua vicinanza con artisti molto popolari nel mondo ispanico come Bad Gyal, Ozuna, Bizarrap, Quevedo o Morad. È un perfetto ponte tra il mondo del calcio e quello dell’intrattenimento”.

Messi passa il testimone a Yamal: Adidas investe sul futuro del calcio spagnolo

“Ben supportato da Adidas e dal Barcellona, entrambi consapevoli di avere tra le mani una vera e propria miniera d’oro, Lamine Yamal si prepara a essere ovunque nei prossimi anni. Il marchio tedesco ha già lanciato una campagna significativa, in cui Lionel Messi – altro volto storico di Adidas – gli passa simbolicamente il testimone. Non c’è dubbio: Adidas sta investendo molto per promuovere il talento blaugrana e non esita a metterlo in primo piano. All’inizio di luglio, nel mezzo di vacanze piuttosto movimentate, Yamal è volato in Cina per prendere parte a varie operazioni commerciali e a un set pubblicitario”.

La giovane stella che traina più di un brand: Nike e altri grandi sponsor in crescita

“E sebbene Lamine Yamal sia legato ad Adidas, anche Nike sta traendo grandi benefici dalla sua popolarità. Nei suoi uffici, si festeggia: le sue maglie si vendono come il pane da mesi, ed è il giocatore del Barcellona che vende più maglie in assoluto. Il numero 10 – sempre simbolico – rafforzerà ancora di più la sua immagine e il suo carisma, a vantaggio del club e del suo sponsor tecnico. Ovviamente, è il volto più presente nelle campagne promozionali del Barça. In difficoltà economiche, il campione di Spagna vede in lui una preziosa fonte di entrate, sia dirette che indirette, poiché club e giocatore condividono i diritti d’immagine, permettendo al Barcellona di guadagnare dai contratti firmati dal suo gioiello.

Anche se sarà soprattutto con Adidas e con la maglia del Barça che lo vedremo, Lamine Yamal ha firmato un numero impressionante di contratti negli ultimi mesi. Ha siglato accordi con il colosso cinese della telefonia Oppo, con la giapponese Konami (che sviluppa il gioco e-Football, ex Pes), con il marchio audio Beats (by Dre) e con la famosa bevanda energetica Powerade. Anche se le cifre non sono state rese pubbliche, è evidente che guadagni più con questi contratti che con lo stipendio percepito dal Barcellona, stimato in 15 milioni di euro netti a stagione. In altre parole, i suoi detrattori dovranno abituarsi a vedere il suo volto ovunque…”