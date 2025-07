La Uefa sanziona le partite truccate come mai prima d’ora: sanzione storica per un club montenegrino

Foot Mercato riferisce che l’Uefa ha escluso per 10 anni il Fk Arsenal Tivat dalle competizioni europee e inflitto 500.000 € di multa per partite truccate in Conference League, con squalifiche durissime anche a giocatori e allenatori.

L’Uefa ha escluso per 10 anni il club montenegrino Fk Arsenal Tivat dalle competizioni europee e inflitto 500.000 euro di multa per partite truccate nella Conference League 2023/24. Al centro del caso, la sconfitta sospetta per 6-1 contro l’Alashkert. Squalifiche a vita o di lunga durata anche per allenatori e giocatori coinvolti. Una delle sanzioni più dure mai applicate dall’Uefa.

Lotta dura dell’Uefa contro le partite truccate (Foot Mercato)

Foot Mercato riporta che l’Uefa ha inflitto una storica squalifica decennale al club montenegrino Fk Arsenal Tivat per combine nella Conference League, con dure sanzioni anche per giocatori e staff coinvolti:

“L’Uefa ha preso provvedimenti severi contro le partite truccate nella Conference League 2023/24. La Federazione europea di calcio ha inflitto una sospensione di dieci anni al club montenegrino Fk Arsenal Tivat, accompagnata da una multa di 500.000 euro. L’attenzione dell’Uefa si è concentrata in particolare sulla vittoria per 6-1 dell’Alashkert (Armenia) contro l’Arsenal Tivat (Montenegro) nel ritorno del primo turno di qualificazione della Conference League, che ha permesso agli armeni di qualificarsi con un risultato complessivo di 7-2 dopo l’1-1 dell’andata.

A seguito di un’indagine e di un procedimento disciplinare contro il Fk Arsenal Tivat e altre persone in relazione a presunte violazioni del Regolamento Disciplinare Uefa durante le partite della Uefa Conference League 2023/24 tra Alashkert Fc e Fk Arsenal Tivat, disputate nel luglio 2023, la Commissione Uefa per il controllo, l’etica e la disciplina (Cedb) ha annunciato le seguenti decisioni: