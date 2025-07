La Cremonese ha contattato il Napoli per sondare Alessio Zerbin (Pedullà)

Zerbin piace a Davide Nicola, così come Ambrosino e Mazzocchi. Per l'ormai ex Venezia, l'esperto di mercato riferisce dell'interessamento anche di Pisa e Lecce

Non solo Giuseppe Ambrosino e Pasquale Mazzocchi, la Cremonese ha messo nel mirino anche Alessio Zerbin. A riferire la notizia è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale.

Pedullà sul futuro di Zerbin

Di seguito quanto raccontato dal giornalista: “Il futuro di Alessio Zerbin è da scrivere. Dopo la sfortunata esperienza di Venezia, coincisa con la retrocessione, l’esterno offensivo è tornato al Napoli per fine prestito e si troverà una nuova soluzione. Dopo i sondaggi, già raccontati, di Pisa e Lecce, nelle ultime ore la Cremonese ha chiesto al Napoli la disponibilità: il profilo di Zerbin piace molto al nuovo allenatore Nicola”.

Osimhen, niente Galatasaray. Il giornalista Buchi Laba scrive che il Napoli ha rifiutato la terza offerta di 75 milioni del club turco. Secondo il giornalista, il club azzurro vuole spingerlo per l’Arabia Saudita. Ha aggiunto che, se dovesse rimanere di proprietà del Napoli, Osimhen non si presenterà a Dimaro.

Ecco cosa ha scritto su X:

“In esclusiva: il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta da 75 milioni del Galatasaray per Victor Osimhen. La clausola rescissoria ufficiale.

– Stanno intenzionalmente ostacolando l’accordo e vogliono spingerlo in Arabia Saudita (Al Hilal).

– Victor Osimhen ha chiarito che andare all’Al Hilal non è possibile. Lui vuole solo il Galatasaray.

– Ha anche detto molto chiaramente al Napoli che non si presenterà per il pre-campionato e che non vuole più giocare per il Napoli.”

Il giornalista Buchi Laba non scrive quel che invece dicono in Italia e cioè che il Napoli non ha ricevuto le necessarie garanzie bancarie (le ormai note fideiussioni) per l’acquisto del Galatasaray. E senza garanzie bancarie, niente acquisto. Oggi scade la clausola rescissoria, il club turco ha tempo ancora oggi per definire l’affare.