La barca imbattibile del Psg sembrava una zattera contro il Chelsea (L’Equipe)

I vincitori della Champions erano irriconoscibili, hanno subito tre gol in venti minuti. Tanta carenza in difesa. Il 66% di possesso palla non è servito.

Il Psg non è riuscito ad imporsi contro il Chelsea nella finale del Mondiale per club. La squadra inglese guidata da Enzo Maresca è riuscita a spuntarla con un netto 3-0. Ciò che ha preoccupato della squadra di Luis Enrique è stata la fase difensiva; il Psg ha lasciato tanti spazi e il Chelsea ne ha approfittato.

Psg irriconoscibile contro il Chelsea nella finale del Mondiale per club

L’Equipe scrive:

E’ passato molto tempo da quando non vedevamo un Psg così. Anche nei quarti contro il Bayern Monaco, il club che lo aveva messo più in difficoltà finora, i parigini avevano fatto la loro partita, con le loro armi, faccia a faccia. Ma ieri, i vincitori della Champions erano irriconoscibili. Fin dai primi minuti non sembravano all’altezza e mostravano segni di preoccupazione. Pressing debole, mancanza di movimento, poche iniziative e sprecate; non abbiamo riconosciuto quegli uomini aggressivi e autoritari che hanno battuto il Real Madrid in semifinale (4-0). Di conseguenza, hanno lasciato spazi in tutte le aree, davanti, al centro, dietro, in cui i loro avversari si sono precipitati al minimo recupero. Il Psg ha avuto un ampio possesso palla (66%), ma non è servito. Mancava l’efficienza davanti alla porta ma soprattutto nei cambi di gioco; hanno recuperato 40 volte il pallone in 90 minuti, nessuna delle quali nella metà campo del Chelsea.

Gli uomini di Enzo Maresca, dal canto loro, avevano il loro piano. Hanno giocato al triplo della loro velocità e qualità ieri. E diversi giocatori del Psg sono stati invisibili nel manovrare le azioni e aiutare nella loro metà-campo, come Kvaratskhelia, Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz… La difesa ha successivamente raccolto i danni di questo “non lavoro” dovendo gestire le incursioni del Chelsea in inferiorità numerica. Situazioni in cui essi stessi sono stati catastrofici. Dopo aver subito un solo gol dall’inizio della competizione (contro il Botafogo), i parigini ieri ne hanno presi tre in una ventina di minuti. Ieri remavano tutti sulla stessa barca, ma sembrava più una zattera.