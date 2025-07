Juanlu Sanchez, oggi il Napoli incontra l’entourage del calciatore. Ma il problema è il Siviglia

Janlu aspetta solo la chiamata, ma il Siviglia non arretra. Tmw: "Per il momento ballano due milioni di euro con gli andalusi proprietari del cartellino". Il Napoli proverà a ridurre la distanza nelle prossime ore

Il Napoli è al lavoro per chiudere l’operazione col Siviglia per Juanlu Sanchez. Stando a Tuttomercatoweb.com, i dirigenti azzurri incontreranno in queste ore gli agenti del calciatore e poi proveranno a limare la (piccola) distanza tra domanda ed offerta con il club andaluso.

Juanlu, le ultime sulla trattativa tra Napoli e Siviglia

Di seguito quanto scrive il noto portale riguardo la vicenda:

“Il Napoli prova a stringere per assicurarsi Juanlu Sanchez del Siviglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw è infatti previsto un incontro in queste ore tra il il club azzurro e gli agenti del calciatore di proprietà della società andalusa, nel quale si proverà ad arrivare alla definitiva fumata bianca. L’intesa con il giocatore è totale ma il summit servirà per fare il punto su come trovare l’accordo con gli iberici. Il calciatore dell’Under 21 spagnola aspetterebbe solo la chiamata ma per il momento ballano due milioni di euro con gli andalusi proprietari del cartellino. Una distanza minima che la società partenopea spera di colmare il più presto possibile in modo da dare a mister Conte un elemento in più con cui impostare la prossima stagione a partire già dal ritiro. L’affondo per Juanlu Sanchez è pronto, adesso si tratta solo di limare gli ultimi dettagli e in questo senso deve essere comunque registrata una diminuzione della distanza tra domanda e offerta”.

Il Napoli continua a seguire Lorenzo Lucca dell’Udinese, che è stato messo in pole come potenziale acquisto per il vice Lukaku.

Oggi nuovo incontro tra Napoli e Udinese per Lucca

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

È in programma oggi un appuntamento fra Napoli e Udinese per discutere di Lorenzo Lucca. L’attaccante ha già dato l’assenso al trasferimento – così come è già d’accordo con i dettagli contrattuali con gli azzurri, per uno stipendio di oltre 2 milioni – ma ora le due società devono trovare una quadratura. Perché nelle ultime settimane il prezzo è oscillato dai 25 milioni più bonus fino addirittura a sfiorare i 40, cifra che difficilmente verrà corrisposta dagli azzurri. Più probabile che una base d’accordo si possa trovare intorno ai 30 milioni. Su Lucca ci sono ancora diverse squadre che stanno alla finestra. Dal Milan all’Atalanta.