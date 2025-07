Juanlu Sanchez, nuova offerta del Napoli al Siviglia da oltre 14 milioni di euro (Romano)

Il Napoli e Juanlu Sanchez, un matrimonio apparentemente scritto ma che ancora stenta a decollare da ormai circa un mese. Il Siviglia ha già rifiutato un paio di offerte per il difensore dell’Under 21 spagnola. Il club azzurro cerca di accelerare per regalarlo ad Antonio Conte entro il ritiro di Dimaro. A riferire quest’ultima notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tramite i propri canali social.

Le ultime di Romano su Juanlu-Napoli

Di seguito quanto scrive il noto giornalista riguardo la vicenda di mercato: “Il Napoli ha presentato una nuova offerta al Siviglia per Juanlu del valore di 14 milioni più percentuale su futura rivendita del 10%. Ora la decisione spetta al Siviglia, visto che Juanlu ha già detto sì a un eventuale trasferimento al Napoli”.

Leggi anche: Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco (Romano)

Osimhen, oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray (Romano)

Oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray per chiudere il trasferimento definitivo di Victor Osimhen nel club turco, in cui è stato in prestito la scorsa stagione. Il Gala vorrebbe pagare in più anni la clausola rescissoria da 75 milioni per il nigeriano, ma è arrivato un secco no da parte degli azzurri. Intanto, Osimhen spinge affinché si chiuda la trattativa; il nigeriano ha già un accordo col club per il contratto da 16 milioni l’anno.

Oggi nuovo confronto in Italia tra Napoli e Galatasaray per Osimhen

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

La delegazione del Galatasaray, con George Gardi e il vicepresidente Abdullah Kavukcu, è pronta a confrontarsi nuovamente con il Napoli oggi in Italia. Le condizioni di pagamento dovranno essere concordate come passaggio finale per completare l’accordo per il ritorno di Victor Osimhen.