Il Qatar sorpassa Spagna e Brasile, i prossimi Mondiali per club potrebbero giocarsi in inverno (Paìs)

Gianni Infantino ha proprio deciso di non fermarsi. I Mondiali per club che stanno facendo più discutere che altro continueranno, e nel 2029 potrebbero sbarcare in Qatar (o in Spagna o in Brasile, ma indovinate chi è il Paese favorito? E perché proprio quello che vìola i diritti umani? ndr). La qual cosa farebbe discutere la società civile e pure il mondo del calcio, considerato che si dovrebbe giocare durante i campionati nazionali in inverno, come i Mondiali per le squadre nazionali di dicembre 2022.

Infantino vuole rifare i Mondiali per club in Qatar nel 2029 (El Paìs)

Scrive così El Paìs:

“Il Qatar si sta affermando con forza come prossimo paese ospitante della Coppa del Mondo per Club Fifa 2029. Il torneo si svolgerebbe per la seconda volta in inverno. Spagna e Brasile sono le altre due opzioni che la Fifa sta prendendo in considerazione. Secondo diverse fonti ottenute da questo giornale, il presidente qatariota del Psg Nasser Al-Khelaifi, starebbe giocando un ruolo chiave nel posizionamento del Qatar. Al-Khelaifi ha guidato la negoziazione dei compensi per la partecipazione a questa prima edizione del campionato multimilionario da parte degli undici club europei appartenenti all’Associazione dei Club Europei da lui presieduta. […]

Secondo questo quotidiano, la maggior parte dei 32 partecipanti a questa prima edizione ha espresso il desiderio che la Coppa del Mondo per Club si tenga ogni due anni a causa delle difficoltà finanziarie che ha causato loro. Il Fluminense, raggiungendo le semifinali, ha raccolto 60 milioni di euro, equivalenti agli introiti che avrebbe ricevuto da due Copa Libertadores. […]

L’opzione del Qatar, oltre ai buoni rapporti con la Fifa, gode anche del sostegno della sfarzosa organizzazione dimostrata durante la Coppa del Mondo. Mantiene la maggior parte degli stadi e il fascino della vicinanza degli impianti, che ha permesso ai tifosi di assistere a due partite al giorno. Portare la seconda edizione del torneo in Qatar riporterebbe inoltre la Fifa sotto i riflettori per aver assegnato un’importante competizione a un Paese in cui i diritti umani vengono violati. […]

Rispetto alla candidatura del Qatar, sia la Spagna che il Brasile stanno emergendo come valide alternative, ma resta da vedere se saranno sufficienti a competere con la lunga ombra di Al-Khelaifi e dello Stato del Qatar. La Spagna ospiterà un numero di partite maggiore rispetto a Marocco e Portogallo, i paesi con cui co-ospita la Coppa del Mondo 2030″.