Il Sassuolo vuole Mazzocchi: possibile un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni (Tmw)

Pasquale Mazzocchi potrebbe presto salutare il Napoli. Pur essendo l’unico napoletano in rosa, con il possibile arrivo di Juanlu, l’ex Salernitana si troverebbe di fatto chiuso. Sulle sue tracce ci sono diversi club di serie A, tra cui il Sassuolo ma anche Pisa e Cagliari. A seguire quanto riportato dal portale Tmw.

Sassuolo su Mazzocchi, tutti i dettagli

“Il Sassuolo sta pensando di presentare un’offerta, nelle prossime ore, per Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Napoli. Dopo l’accordo con Juamlu Sanchez – che dovrebbe presto sostenere le visite mediche con il club azzurro – ecco che il laterale può salutare. Nelle scorse settimane Cagliari e Pisa avevano fatto dei sondaggi, ma in questo momento il club neroverde è assolutamente in pole position”.