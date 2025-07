Simeone, il ds del Pisa ha parlato con Manna ma i toscani temono la concorrenza del Siviglia (CorSport)

Almeyda, che ha visto il Cholito crescere, lo vorrebbe in Spagna. Il presidente del Pisa: «Non ho parlato con De Laurentiis, sappiamo che la concorrenza è agguerrita».

Il Pisa neopromosso in Serie A sogna Giovanni Simeone. Il Cholito è in uscita dal Napoli ed è un profilo d’esperienza per un club che vorrebbe garantirsi la permanenza nel massimo campionato italiano anche nella stagione 2026-2027.

Il Pisa punta forte su Simeone, il ds Corrado e Manna ne hanno già discusso

Il Corriere dello Sport scrive:

C’è un sogno che il Pisa vuol a trasformare in obiettivo da centrare e si chiama Giovanni Simeone (30 anni). Il presidente Giuseppe Corrado: «Se ne ho discusso con De Laurentiis? Personalmente ancora no, ma mio figlio (Giovanni, amministratore delegato dei toscani) e il ds del Napoli Manna ne hanno già parlato. Averlo con noi sarebbe un sogno, c’interessa molto, anche se sappiamo che la concorrenza è agguerrita». Il riferimento è soprattutto al Siviglia di Almeyda, il tecnico con il quale, dieci anni fa al Banfield, il Cholito ha spiccato il volo nel grande calcio. I nerazzurri, però, restano alla finestra e attendono pazientemente: gli spagnoli, infatti, attraversano una profonda crisi finanziaria e non è detto riescano a chiudere l’operazione.

Siviglia e Napoli stanno negoziando il trasferimento di Juanlu Sánchez e qualche calciatore potrebbe entrare nell’operazione attraverso uno scambio. Il Siviglia preferirebbe avere soldi, perché ha bisogno di 15-20 milioni per registrare Adams, Vargas e Alfon; ma è anche aperto alle contropartite. Tra i giocatori offerti ci sono l’attaccante Giovanni Simeone e il centrocampista svedese Jens Cajuste. Simeone, 30 anni, ha ancora un anno di contratto col Napoli e vorrebbe giocare nel club spagnolo. Cajuste punta ad entrare nei piani concreti del Siviglia, dopo che hanno perso due centrocampisti come Saul e Lokonga, ritornati ai loro club dopo i prestiti.