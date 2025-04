All’Everton non piangeranno per Lindstrom (oggi operato all’ernia), ora il Napoli dovrà ri-sbolognarlo

In Premier 25 presenze e solo un assist, zero reti. Lontanissimo dalla stagione dei 9 gol e 4 assist per cui il Napoli lo acquistò (e ora farà fatica a rivenderlo)

Jesper Lindstrom non ha brillato neanche all’Everton. Ceduto in prestito dal Napoli nello scorso giugno (e più persone avevano parlato di acquisto che c’entrava poco col modo di giocare del Napoli: Calzona, Conte e non solo ndr), il danese non è riuscito ad incidere in quel di Liverpool e si è dovuto oggi sottoporre ad un’intervento di erniotomia per rimuovere un’ernia inguinale. L’allenatore dei Toffees Moyes ha dichiarato: «Purtroppo Jesper è stato operato ieri a un’ernia, quindi probabilmente non giocherà per gran parte della stagione. È una delusione per lui e per noi, perché aveva iniziato a mostrare una discreta forma nell’ultimo mese ed era un giocatore importante per noi»

Lindstrom, stagione finita forse nel momento migliore di forma?

È comunque paradossale che il danese avesse trovato una buona condizione solo dopo 7 mesi di allenamenti e attività. All’Everton, che oggi è quindicesimo in classifica in Premier League, stava iniziando a giocare continuità ma non ce l’avrebbe fatta a riprendersi nel giro di pochi mesi. Il calciatore ex Eintracht ritornerà così al Napoli nel prossimo giugno al termine del prestito, con l’intenzione magari di rivederlo in ritiro (ma Conte, se sarà ancora il tecnico del Napoli, in realtà lo aveva già visionato dopo la stagione scorsa ndr) ma più probabilmente con l’idea di piazzarlo di nuovo in giro per l’Europa. Che sia in prestito – più probabile – o a titolo definitivo. Il Napoli di Meluso lo acquistò a gennaio spendendo più di 20 milioni di euro negli ultimi giorni del mercato 2023 post-Scudetto.

