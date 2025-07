Il Napoli ha alzato le offerte per Ndoye e Beukema, il Bologna fa ancora muro: la situazione (Tmw)

Per l'esterno svizzero, il Bologna vuole 40 milioni cash senza contropartite (il Napoli aveva proposto Zanoli). Per il difensore olandese, la distanza è minima ma va colmata

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo le trattative tra Napoli e Bologna che potrebbero portare Dan Ndoye e Sam Beukema all’ombra del Vesuvio. A soffermarsi sull’argomento è Tuttomercatoweb.com, che riferisce di nuove offerte al rialzo da parte del club azzurro. In entrambi i casi, però, ancora non si sarebbe trovata la quadra giusta affinché si giunga alla fumata bianca.

Le ultime su Ndoye e Beukema

Dell’esterno svizzero, Tmw scrive: “Le ultime raccolte parlano di una nuova offensiva di Giovanni Manna (…) il ds partenopeo nelle scorse ore ha messo sul piatto una proposta da 33 milioni di euro bonus compresi, con l’aggiunta del cartellino di Alessandro Zanoli come parziale contropartita tecnica. Il Bologna ha detto ancora una volta no, trincerandosi dietro la valutazione di 40 milioni di euro per l’ex Basilea. Posto l’interesse rossoblù per l’esterno azzurro, quindi, il Napoli dovrà comunque alzare la parte cash per sperare di arrivare alla fumata bianca”.

Quanto, invece, al difensore olandese: “Il Napoli ha portato la sua offerta complessiva a 30 milioni di euro più due di bonus. Manca ancora qualcosa per arrivare a dama: il Bologna chiede infatti 31 milioni di parte fissa più bonus per la fumata bianca. Resta quindi distanza di un milione al momento tra le due società: minima, ma da colmare”.

Leggi anche: La Cremonese ha contattato il Napoli per sondare Alessio Zerbin (Pedullà)

Calciomercato Napoli, spunta il profilo di Miretti per il centrocampo (Gazzetta)

Secondo La Gazzetta dello Sport c’è anche il nome di Fabio Miretti tra quelli finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il 21enne di Pinerolo – lo scorso anno al Genoa ma di proprietà della Juventus – viene indicato come potenziale “colpo a sorpresa” della dirigenza azzurra nelle prossime settimane.

Napoli-Miretti, l’indiscrezione della Gazzetta

“Il Napoli sta valutando anche profili per il centrocampo: serve un sesto uomo per completare il reparto, una mezzala di qualità, possibilmente. E tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Viene da un infortunio e un’operazione alla spalla, ma sta recuperando. E potrebbe essere un colpo a sorpresa tra qualche settimana”, si legge sull’edizione online della Rosea.