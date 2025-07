Il Lione è salvo: resta in Ligue 1 e giocherà l’Europa League

La commissione d’appello della Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ha ribaltato la sentenza di primo grado e salvato il Lione dalla retrocessione per motivi amministrativi: resta in Ligue 1 e giocherà l’Europa League. La corte ha tuttavia annunciato due sanzioni: un tetto massimo agli stipendi e un’indennità di trasferimento.

Il club ha rotto il silenzio e in una nota ha scritto: “L’Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. L’OL ringrazia la Commissione d’Appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro. La nuova dirigenza, supportata dall’impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il supporto ricevuto sia all’interno che all’esterno del Club, in particolare dai suoi sostenitori, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti”.