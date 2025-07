Il futuro di Donnarumma è ancora un enigma: il Psg vuole rinnovargli il contratto, ma senza fare follie (As)

Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma col Psg è in fase di stallo; il club deve decidere se venderlo o rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Il rinnovo di Donnarumma è ancora in stand-by

Secondo quanto riportato da As:

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è un enigma che potrebbe avere un verdetto nelle prossime settimane. Il prolungamento di contratto del portiere è in stallo e non ci sono stati progressi. Il Paris Saint-Germain potrebbe essere costretto a metterlo sul mercato, a un anno dalla scadenza del suo contratto, per non correre il rischio di perderlo a zero. Il portiere ha concordato un aumento di stipendio, ma il Psg gli ha offerto un contratto ‘variabile’, cioè uno stipendio soggetto a un certo numero di partite a stagione e non uno fisso senza variazioni. In estate, prima del Mondiale per club, voci riferivano che Donnarumma aveva confessato di voler provare una nuova avventura in Premier League, cosa che ha messo sotto pressione il club parigino; il Psg vuole rinnovare il suo contratto, ma senza fare follie.

Le posizioni tra le due parti, club e giocatore, si erano avvicinate negli ultimi mesi. Ma il tempo stringe e il club non vuole arrivare alla fine del mercato senza che la situazione si sia risolta. Nel caso in cui le trattative non riuscissero a proseguire, Lucas Chevalier del Lille sarà il suo sostituto. Donnarumma aspetta, il Psg trema e la Premier inizia a strofinarsi le mani.

«Sono molto contento che Rino sia il nostro nuovo allenatore. L’ho sentito già un paio di volte ed è molto motivato così come lo siamo noi giocatori. Speriamo di fare grandi cose insieme, sono felice di averlo come ct», rivela il numero uno della Nazionale. Poi passa a parlare di altri argomenti, come i prossimi obiettivi col Psg ma anche del suo futuro.

«Io voglio restare a Parigi. I colloqui tra club e procuratore stanno andando avanti, credo che non ci saranno problemi. Messi? Sarà divertente affrontarlo agli ottavi. Abbiamo giocato insieme per due stagioni, il miglior giocatore al mondo. Ma adesso dobbiamo vincere noi, è il nostro momento. D’altronde lui di trofei ne ha già vinti tanti».