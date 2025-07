Il fenomeno Como intriga anche L’Equipe: ha speso già più di cento milioni, è tra i club europei più spendaccioni

Mentre il calciomercato estivo continua, finora ci sono dei club che hanno speso maggiormente rispetto ad altri, come Liverpool, Chelsea e Arsenal tra quelli inglesi. Ma anche il Como spicca tra le società ad aver speso di più in Europa.

I club europei che hanno speso di più finora sul mercato: c’è anche il Como

L’Equipe scrive:

Non è ancora arrivato agosto, che il record è già stato battuto: i 266 milioni del Chelsea sono stati superati dai 308 milioni del Liverpool. La Premier League ha 9 club su 20 tra i più spendaccioni. In testa, il Liverpool con 308 milioni: 125 per Florian Wirtz, 95 per Hugo Ekitike, quasi 47 per Milos Kerkez e 40 per Jeremie Frimpong. Poi c’è il Chelsea, ormai una costante, che ha già investito 243 milioni per 7 calciatori, tra cui: Jamie Gittens, Joao Pedro, Liam Delap e Estevao. L’Arsenal è al terzo posto, con 223 milioni per Gyokeres, Zubimendi e Madueke.

La “sorpresa” è il Como; dietro la Juventus, che ha speso 118 milioni, il Como, club acquistato nel 2019 dai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, ha sborsato poco più di 100 milioni. Decimi in Serie A lo scorso anno, la squadra allenata da Cesc Fabregas si è rafforzata con cinque innesti tra i 13 e i 22,5 milioni di euro.

Il club non europeo che ha speso di più è invece l’Al-Qadsiah, della Saudi Pro League, dove è finito Mateo Retegui per più di 60 milioni:

Con innesti da 103 milioni totali, l’Al-Qadsiah, quarto in campionato la scorsa stagione, si è rinforzata con l’attaccante italiano Retegui, acquistato per 68 milioni. Sono arrivati anche due giovani esterni, Bonsu Baah (20 anni) per 17 milioni dal Genk e Gabriel Carvalho (18 anni) per oltre 15 milioni dall’Internacional.