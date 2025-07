Il Bologna è avvisato: Ndoye vuole giocare in un club più importante (Tmw)

Conte lo vuole come primo obiettivo. L'ad rossoblù: «Per Ndoye se arrivasse un'offerta di un valore fuori mercato, la valuteremo. Ma non ha avanzato richieste, a differenza di Beukema».

Dan Ndoye resta l’obiettivo principale del Napoli sull’esterno, dopo aver chiuso per Noa Lang (visite mediche stamani). Il Bologna, però, non sembra volerlo cedere con facilità, a differenza di quanto fatto con Beukema ascoltando la volontà del giocatore.

Il Bologna è avvisato: Ndoye vuole giocare in un club più importante

Queste le parole dell’ad rossoblù Claudio Fenucci riportate da Tuttomercatoweb:

«Per Ndoye abbiamo in mente un valore di mercato ma preferisco non dirlo perché non abbiamo necessità di cedere il giocatore, poi ovviamente se mai arrivasse un’offerta di un valore fuori mercato la valuteremo. La nostra visione è che Ndoye il prossimo anno giochi nel Bologna: lui è tranquillissimo e, a differenza di Beukema, non ha avanzato alcuna richiesta».

Il portale scrive:

La realtà sta nel mezzo. È vero che non è mai stata chiesta una cessione, ma il Bologna è stato informato dell’idea di Ndoye di giocare a un livello più alto, per un club più importante. Disse in ritiro con la Svizzera: «Napoli? Quando una squadra che vince il campionato con un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella». Infatti Conte continua a pensarlo come primo obiettivo, ma ora il Bologna alza il muro. Probabilmente il prezzo che i rossoblù considereranno è di circa 40 milioni più bonus.

Fenucci, Sartori e Di Vaio, potendo contare anche sulla benedizione di Saputo, sarebbero già pronti a fronteggiare l’eventuale sbarco dell’agente di Ndoye per chiedere la cessione del suo calciatore. Quale sarebbe la risposta? Eccola: portateci cinquanta milioni, oppure quarantacinque milioni più tutto Zanoli, e a quel punto potrete andare al Napoli, altrimenti il Napoli dovrete dimenticarvelo, come il Napoli dovrà dimenticarsi di Ndoye. Per ora è così, tra un paio di giorni potrebbe addirittura anche non esserci più cifra che tenga. Tenendo anche presente come lo stesso Ndoye sia ancora legato al Bologna da un contratto triennale