Il Bologna infastidito dal comportamento del Napoli: per Ndoye 50 milioni o nemmeno ci si siede (Corsport)

"A Casteldebole riconoscono che tutti i club fanno così (che poi così come? ndr), ma i vertici del Napoli avrebbero esagerato per Beukema. Ndoye invece la cessione non l'ha mai chiesta"

Apprendiamo dal Corriere dello Sport che il Bologna sia infastidito con la dirigenza del Napoli per le trattative Beukema e Ndoye. I felsinei non vorrebbero lasciar partire due pezzi da novanta della propria squadra, a maggior ragione se – nel caso dello svizzero specialmente – non ci siano espresse volontà dei calciatori. Manna avrebbe trovato già l’accordo con l’esterno, mentre Beukema è ormai un giocatore del Napoli. Né Di Vaio né Fenucci vorrebbero fare figuracce di fronte a Vincenzo Italiano, vendendogli un giocatore così importante all’improvviso e per una cifra bassa. Per questo si andrà avanti col diktat dei 50 milioni.

La dirigenza del Bologna è rimasta infastidita dal Napoli per Beukema, Ndoye non partirà facilmente (Corsport)

Scrive così il Corriere dello Sport:

“Ora che Sam Beukema al Napoli è un’operazione chiusa, fate conto che Vincenzo Italiano chieda con fermezza al Bologna di non fargli brutti scherzi da qua in avanti. […] E come a questo punto il Bologna sia praticamente già a posto così com’è, in caso di permanenza Dan Ndoye e di Jhon Lucumi. Che tra l’altro almeno a oggi mai hanno evidenziato a Giovanni Sartori e a Marco Di Vaio la loro volontà di lasciare il Bologna, a differenza di quello che era stato il comportamento di Beukema, che un giorno sì e l’altro anche ha mandato in sede suo padre per convincere i capi rossoblù a lasciarlo andare. […]

Credeteci, mai abbiamo visto gli uomini del governo del Bologna tanto decisi e fermi sulle loro posizioni, e attenzione, proprio a cominciare dal capo azienda Claudio Fenucci, anche perché il comportamento del Napoli li ha notevolmente infastiditi. Certo, a Casteldebole riconoscono come alla fine della fiera così facciano tutti, ma i vertici del Napoli avrebbero esagerato per Beukema. E il bello sarebbe ancora da arrivare, se come i capi rossoblù leggono quotidianamente Giovanni Manna avrebbe già raggiunto un accordo con l’agente di Ndoye, che di contro non si è mai fatto vivo con il Bologna negli ultimi tre mesi.

Morale: Fenucci, Sartori e Di Vaio, potendo contare anche sulla benedizione di Saputo, sarebbero già pronti a fronteggiare l’eventuale sbarco dell’agente di Ndoye per chiedere la cessione del suo calciatore. Quale sarebbe la risposta? Eccola: portateci cinquanta milioni, oppure quarantacinque milioni più tutto Zanoli, e a quel punto potrete andare al Napoli, altrimenti il Napoli dovrete dimenticarvelo, come il Napoli dovrà dimenticarsi di Ndoye. Per ora è così, tra un paio di giorni potrebbe addirittura anche non esserci più cifra che tenga. Tenendo anche presente come lo stesso Ndoye sia ancora legato al Bologna da un contratto triennale”.