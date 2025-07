Il bistrattato Mondiale per club rispetta la tradizione: in semifinale due big, una outsider e una sorpresa

Real e Psg se la vedranno in una semifinale. Chelsea e Fluminense nell'altra. È più o meno come il Mondiale in Qatar, solo che lì Francia e Argentina si trovarono in finale

Il bistrattato Mondiale per club rispetta la tradizione: i semifinale due big, una outsider e una sorpresa

La prima edizione del Mondiale per Club Fifa allargato a trentadue squadre è giunta alle semifinali e, come sovente accade in ogni torneo ad eliminazione diretta (che sia per squadre di club che di selezioni Nazionali) tra le quattro semifinaliste si annoverano sia squadre accreditate, sin dalla vigilia, alla vittoria finale, sia “sorprese”. Accadde, ad esempio, anche all’ultimo Mondiale svoltosi nel dicembre del 2022 in Qatar, dove in semifinale approdarono i futuri campioni del mondo dell’Argentina, la Francia, l’outsider Croazia (che alla vigilia nessuno o quasi accreditava tra le favorite alla vittoria finale) e la sorpresa Marocco.

Lo stesso è accaduto quest’anno al Mondiale per Club, dove se da un lato in semifinale sono arrivate due squadre da molti ritenute tra le favorite, ossia i neocampioni d’Europa del Paris Saint-Germain e la squadra più titolata d’Europa del Real Madrid, dall’altro lato del tabellone, a contendersi un posto in finale, troviamo l’outisider Chelsea (quarto in Premier League e fresco vincitore della Conference League, terza competizione continentale europea alla quale i blues erano approdati in virtù del poco esaltante sesto posto in campionato conseguito la stagione precedente) e i brasiliani del Fluminense, attualmente sesti in classifica nel campionato brasiliano (dopo undici giornate) mentre lo scorso anno hanno concluso il campionato in tredicesima posizione!

Mondiale per club, nel segno della tradizione

Del resto se i tricolor carioca sono da considerarsi la seconda squadra dello Stato di Rio de Janeiro, dopo il Flamengo, a livello nazionale (e internazionale) O Fluzão, pur appartenendo al cosiddetto Clube dos 13 (l’associazione che gestisce gli interessi delle tredici principali società brasiliane, ossia Flamengo, Palmeiras, San Paolo, Corinthians, Santos, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Gremio, Internacional e Bahia), non è da considerarsi tre le squadre più vincente del Brasile, dal momento che annovera quattro campionati Nazionali vinti (un terzo di quelli conquistati dal Palmeiras e la metà circa di quelli vinti da Santos, Flamengo e Corinthians), mentre in campo internazionale fino a dicembre 2023 (quando poi ha conquistato, a sorpresa, la Copa Libertadores ottenendo così anche la qualificazione all’edizione attualmente in corso del Mondiale per Club) non aveva vinto alcun titolo, ad eccezione della seconda e ultima edizione, nel 1952, del “Torneo Internazionale dei Club Campioni”, primo torneo per club di livello mondiale nonché antesignano della Coppa Intercontinentale e del Mondiale per Club, anche se l’edizione del ‘52, a differenza di quella precedente, a causa delle tante rinunce fatte registrare, non è stata riconosciuta dalla Fifa come “manifestazione ufficiale” ma è stata soltanto citata come “torneo pionieristico” di rilevanza mondiale.

Checché se ne dica anche questa prima, da molti criticatissima, edizione allargata del Mondiale per Club ha “rispettato la tradizione”, per cui si è visto squadre del calibro di Bayern Monaco, Manchester City, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Palmeiras, Flamengo, etc, fuori dalle prime quattro a vantaggio di squadre meno accreditate come Chelsea (che, come visto, la scorsa stagione è rimasta fuori non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League…) e Fluminense (che, come visto, non è da ritenersi una squadra brasiliano di primissima fascia)!