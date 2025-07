Grealish ha un ingaggio proibitivo, può arrivare al Napoli solo se il City contribuisce (Gazzetta)

Col Napoli c’è stato qualche contatto. Ritrovare il suo ex compagno di squadra De Bruyne può aiutarlo nell'integrarsi in una nuova realtà.

Il Napoli sta cercando delle alternative a Dan Ndoye del Bologna, poiché la trattativa sembra essere in salita. Tra queste, c’è Jack Grealish del Manchester City, ex compagno di squadra di Kevin De Bruyne; con l’esterno inglese gli azzurri hanno avuto già dei contatti.

Grealish ha un ingaggio proibitivo, può arrivare al Napoli solo se il City contribuisce

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Il nome più mediatico è sicuramente quello di Jack Grealish, talento incostante ma dai colpi straordinari. È fuori dal progetto del City, Guardiola lo ha lasciato a Manchester già durante il Mondiale per Club. Deve trovarsi una nuova squadra. Jack non l’ha presa bene e sembra un uomo in cerca di vendetta. Col Napoli c’è stato qualche contatto e presto ce ne potrebbero essere di nuovi. Certo, l’ingaggio è proibitivo [circa 17 milioni di euro, ndr.], ma se non trova una sistemazione a breve e il City accettasse di contribuire pesantemente sull’ingaggio, allora può essere una soluzione reale. Anche un candidato forte. Ha vinto la Champions con De Bruyne e ritrovare Kevin sarebbe importante nell’inserimento nella nuova realtà.

Gli azzurri lo hanno inserito tra le alternative a Ndoye

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Il Napoli salta giù dal ring per Ademola Lookman. Almeno per il momento e fino a nuovo ordine: il giocatore ha l’accordo con l’Inter da un po’ e ha fatto la sua scelta. Poi, eventualmente, si vedrà. La strada che porta a Dan Ndoye, intanto, continua a essere in salita: la valutazione del Bologna, inizialmente di 45-50 milioni, ha pochi margini di trattativa e l’ultimo step firmato Nottingham Forest l’ha confermato: rifiutata, con fermezza, l’offerta da 30 milioni – magari con qualche bonus – presentata. Ndoye resta sempre alto in lista, ma in questo momento la questione è arrivata a una sorta di bivio: sembrano un po’ i giorni della verità.

Esistono questioni parallele, ovviamente: per ogni ruolo da rinforzare, a fine campionato è stata presentata a Conte una lista con un bel po’ di nomi e alternative. Jack Grealish, 29 anni, ha giocato fino a poco fa con De Bruyne al City, e come lui ora saluterà. Jack è una suggestione molto british, con costi elevati che andrebbero valutati; come la formula da mettere in piedi con i Citizens. Il suo contratto scadrà nel 2027. Si esaurirà nel 2028, invece, il rapporto con il Liverpool di Federico Chiesa, 27 anni. Anche Fede è pronto a dire bye ad Anfield e ai Reds, magari anche in prestito, chissà, e rappresenta una soluzione da tenere sempre in considerazione.