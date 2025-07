Lookman dà priorità all’Inter ma ballano ancora 10 milioni di differenza con l’Atalanta (Romano)

Ademola Lookman sembra essere un promesso sposo dell’Inter. Già, sembra. Perché il Napoli sta tentano in tutti i modi di inserirsi e disturbare il club nerazzurro. Il nigeriano pare aver fatto la sua scelta, ma Manna può avere un asso nella manica. Intanto l’accordo tra Atalanta e Inter non c’è. Fabrizio Romano, infatti, ha rilasciato le ultime sulla trattativa, affermando come tra i due club ballino ancora 10 milioni di differenza.

“Ademola Lookman ha concordato solo condizioni personali con l’Inter, vuole il trasferimento e dà loro la massima priorità finché l’accordo sarà valido. Continuano i colloqui tra club anche tramite intermediari dopo l’offerta da 40 milioni e la richiesta da 50 milioni dell’Atalanta”, ha scritto il noto collega sul proprio profilo “X”.

🚨⚫️🔵 Ademola Lookman has only agreed personal terms with Inter, he wants the move and gives them total priority as long as the deal is on.

Club to club talks continue also via intermediaries after €40m bid… and €50m request from Atalanta.

🎥🇮🇹 https://t.co/rmvEzvR44K pic.twitter.com/dka52QlA4q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025