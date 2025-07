Ndoye, il Bologna non fa passi indietro: vuole almeno 40 milioni. Ma intanto individua il sostituto (Tmw)

La trattativa per portare Dan Ndoye al Napoli è sempre più complicata. Sia perché il Bologna non ne vuole sapere di lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, sia perché c’è da registrare la forte concorrenza del Nottingham Forrest. A seguire gli ultimi aggiornamenti su questo affare, riportati da Tmw.

Il Bologna vuole 40 milioni per Ndoye ma individua il sostituto: i dettagli

“Ceduto Sam Beukema al Napoli, il Bologna è alle prese con le offerte per un altro prezzo pregiato della rosa rossoblù. Si tratta di Dan Ndoye, calciatore svizzero classe 2000 reduce da quella che per distacco è stata la sua miglior stagione. L’ex Basilea è la prima scelta di Antonio Conte per la fascia sinistra. Dopo Noa Lang, il Napoli vuole l’attaccante protagonista con nove gol e sei assist nell’ultima stagione, ma al momento è abbastanza lontano dalla valutazione che ne fa il Bologna: 45 milioni di euro”.

“Il Napoli è pronto a spingersi fino a 30 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli. Dall’altro lato, i rossoblù non scendono sotto la valutazione di 40 milioni di euro e nel frattempo registrano l’interessamento del Nottingham Forrest. Altra società che però – almeno per ora – non si avvicina alla cifra richiesta del Bologna”.