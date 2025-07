Folorunsho al Cagliari, affare vicino alla chiusura (Di Marzio). Giulini conferma

Il Cagliari è sempre più vicino all’acquisto di Michael Folorunsho. La notizia, lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stata confermata anche dal presidente Giulini.

Folorunsho-Cagliari, le ultime di Gianluca Di Marzio

“Settimana importante, questa, per il Cagliari. Dopo aver ufficializzato Gennaro Borrelli, i sardi vogliono chiudere altri acquisti e sono molto vicini a Michael Folorunsho. La squadra allenata da Pisacane è ormai prossima a raggiungere l’intesa con il Napoli per il trasferimento del 27enne romano, che arriverebbe dopo il prestito alla Fiorentina della scorsa seconda parte di stagione. La trattativa è ormai alle fasi finali, e il Cagliari si prepara ad accoglierlo come nuovo jolly offensivo”, si legge sul sito ufficiale del giornalista.

La conferma di Giulini: “Folorunsho? Me l’ha detto Angelozzi”

La notizia è stata confermata anche dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Lo riporta Centotrentuno.com che ha raccolto alcune sue dichiarazioni al termine dell’allenamento della squadra a Ponte di Legno:

«Ho trovato un super ambiente, si sta da Dio qua. Ho trovato bene i ragazzi, la squadra è forte. Angelozzi? Lavora troppo, se continua così finiamo i soldi (ride ndr). Folorunsho arriva nei prossimi giorni? Sì, me l’ha detto Angelozzi (ride ndr). Scuffet? Non lo so».

Leggi anche: Osimhen, il Galatasaray accetta le condizioni del Napoli sul pagamento (Pedullà)

Mercato in uscita, c’è anche il Parma sulle tracce di Simeone (Sportmediaset)

Sono ore calde in casa Napoli anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Giovanni Simeone, ad esempio, vorrebbe partire per trovare maggiore continuità e il club azzurro lo accontenterà qualora dovesse arrivare l’offerta giusta.

Svariate le società che hanno manifestato il loro interessamento per il “Cholito”. Oltre alle già note Pisa e Siviglia, sembrerebbe essersi aggiunto anche il Parma. A riferirlo è Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, il quale parla di “sondaggio esplorativo” dei ducali.

Futuro Simeone, spunta l’interessamento del Parma

L’esperto ha rilasciato la notizia tramite un post su X:

“Parma, si lavora sul centravanti. Piace tanto Lorenzo Colombo. Sondaggio esplorativo con Simeone, su cui ci sono #Pisa e #Siviglia”.