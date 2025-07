Il terzino, pronipote di Benito, è passato alla Cremonese in prestito dalla Lazio: «Mi piacerebbe che la gente parlasse di me solo per come gioco».

Romano Floriani Mussolini, pronipote di Benito, è arrivato alla Cremonese in prestito dalla Lazio, dopo aver disputato la scorsa stagione in Serie B alla Juve Stabia. Il terzino ha fatto notizia, non solo in Italia, quando lo scorso dicembre segnò con il club campano e i tifosi esultarono con il braccio alzato, che sembrava indicasse il saluto romano.

Floriani Mussolini: «Il mio cognome non mi dà fastidio, ma meno se ne parla, meglio è»

Il calciatore, figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, ha parlato alla presentazione con la sua nuova squadra in merito al suo cognome e quanto l’abbia condizionato. Le dichiarazioni riportate da Athletic:

«Sono qui per giocare a calcio, il mio cognome infastidisce altre persone, più di me. Il mio cognome non mi ha mai causato problemi e, dal mio punto di vista, meno se ne parla, meglio è. Sono qui per esprimermi in campo, punto».

Romano ha sottolineato che le polemiche per l’esultanza dei tifosi erano “inutili” e ha commentato:

«Con la mia famiglia parlo principalmente di calcio, non di politica. Mi piacerebbe che la gente parlasse di me solo per come gioco. Voglio dimostrare il mio valore».

In Italia, qualcuno ricorda il trascorso politico della famiglia Mussolini nella storia moderna. In Francia qualcuno potrebbe non sapere che “Alessandra Mussolini ha fatto campagna elettorale nei partiti di estrema destra e si è seduta più volte al Parlamento europeo e anche suo figlio non si sottrae a questo collegamento“.

Del suo bisnonno, Romano Floriani dice che «era una personalità molto importante per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato». “Non così tanto, a quanto pare“, nota l’Équipe che aggiunge:

il principale partito politico italiano, Fratelli d’Italia, è di ispirazione fascista e la sua presidente, Giorgia Meloni, è presidente del Consiglio (equivalente italiano del Primo Ministro) dall’ottobre 2022.

Domenica scorsa il fattaccio. “Alcuni spettatori dello stadio Romeo-Menti hanno fatto il saluto romano, con la mano destra tesa, quando lo speaker ha gridato il nome di Floriani Mussolini, autore dell’unico gol della partita tra i Juve Stabia e Cesena (1-0). Il video è diventato rapidamente virale, riportando il giocatore alla storia della sua famiglia”.