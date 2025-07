Fischiano Trump, Infantino lo difende. Gli immigrati? Cose di poco conto (Forbes)

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato fischiato domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, durante la finale del mondiale per club tra Chelsea e Psg. E’ accaduto due volte: quando è stato inquadrato dal maxischermo prima dell’inno nazionale e al momento della premiazione. Il presidente della Fifa Gianni Infantino, però lo ha difeso minimizzando le preoccupazioni circa l’impatto della repressione sull’immigrazione da parte di Trump.

I mondiali con i tifosi immigrati che Trump non vuole

Forbes scrive:

Il presidente ha partecipato alla finale insieme alla first lady Melania Trump, al procuratore generale Pam Bondi, al segretario per la sicurezza interna Kristi Noem e al segretario ai trasporti Sean Duffy. E’ stato accolto con scherno la prima volta quando è apparso sul maxischermo dello stadio, accanto al presidente della Fifa Gianni Infantino, durante l’esecuzione dell’inno nazionale. Successivamente è stato nuovamente fischiato quando è entrato in campo insieme a Infantino per la premiazione delle squadre.

I rapporti tra Trump e la Fifa di Infantino

Il prossimo anno gli Stati Uniti ospiteranno la Coppa del Mondo del 2026, insieme a Canada e Messico. Infantino ha sviluppato legami forti con Trump e il presidente della FIFA ha persino partecipato all’insediamento del presidente a gennaio definendo il suo rapporto con il presidente “cruciale”. La scorsa settimana era presente alla Trump Tower di New York, in occasione dell’apertura di un ufficio di rappresentanza della Fifa nell’edificio. Ha però minimizzato le preoccupazioni circa l’impatto della repressione dell’immigrazione da parte di Trump

Il Mondiale per club, successo mediatico, flop spalti e biglietti

La schiacciante vittoria del Chelsea ha posto fine a un torneo criticato dai tifosi per orari e prezzi dei biglietti. Molte partite con pochi spettatori e prezzi dei biglietti alti. Gli organizzatori sono stati costretti a tagliare i prezzi per quarti, semifinali e finale. Anche la scelta dell’Inter Miami CF di Lionel Messi come rappresentante della Major League Soccer nel torneo è stata criticata. I campioni del 2024 erano i Los Angeles Galaxy.