Il Napoli aveva avuto contatti con Ederson, affare poi tramontato per l’ingaggio troppo alto (Romano)

Sul canale Youtube: «Già solo il tentativo per il portiere del City fa capire quanto Antonio Conte voglia un portiere di livello». Poi Manna ha virato su Milinkovic-Savic, che arriverà per 18 milioni di euro

Fabrizio Romano svela un retroscena interessante sul Napoli, capitolo portiere: Ederson del City era stato più che attenzionato. Testimonianza questa di come Antonio Conte stia cercando un secondo portiere all’altezza della situazione (ma Ederson tutto sarebbe stato fuorché un secondo ndr). Che sia dunque poco convinto di Meret come primo portiere fisso e invalicabile? Dal fallimento dell’affare

(ingaggio alto) Manna avrebbe poi virato su Milinkovic-Savic, che il Napoli comprerà per circa 18 milioni di euro.

Il Napoli ci ha provato per Ederson del City, operazione tramontata (Romano)

Di seguito quanto raccontato da Romano sul proprio canale:

«Come sappiamo il Napoli vuole un portiere forte da affiancare ad Alex Meret. E posso raccontarvi un importante retroscena che riguarda il portiere brasiliano del Manchester City Ederson. Il Napoli ha avuto dei contatti diretti anche con l’agente del calciatore fino alla settimana scorsa per capire la fattibilità dell’operazione, ma ad oggi possiamo già ritenere l’operazione già tramontata almeno fino ad ora.

Il Napoli ci ha provato davvero, ma alla fine non si è potuto chiudere anche per l’ingaggio alto di Ederson che avrebbe dovuto abbassarsi nel caso avesse accettato il Napoli, ma già solo il tentativo degli azzurri per il portiere brasiliano fa capire quanto il club voglia un portiere di livello»