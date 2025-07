Courier critica Alcaraz: «Contro Sinner un errore clamoroso voler scambiare da fondo» (CdS)

“A Wimbledon Alcaraz non ha avuto tempo”

Determinante, secondo l’analisi di Courier, il ruolo giocato dal manto erboso del Wimbledon Park: “Per me in generale nella finale a Carlos serviva un po’ più di varietà e questa superficie rende davvero difficile farlo, è difficile quando non hai molto tempo e le ultime cinque partite che Sinner ha perso contro Alcaraz si sono svolte su superfici molto più lente. Questo dà al tennista iberico la possibilità di sfruttare maggiormente le sue opzioni mentre nella finale di Wimbledon non ha avuto questo tempo“.

Ora ci saranno due masters 1000 sul cemento americano prima a Toronto e poi Cincinnati dove i due giovani rivali potrebbero di nuovo trovarsi faccia a faccia in finale considerando i loro ranking attuali di numero 1 e 2. A chiudere l’estate americana ci sarà anche il quarto slam della stagione, i prestigiosi Us Open che si tengono a New York dove Sinner difenderà il titolo ottenuto l’anno precedente.