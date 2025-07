Cobolli lotta ma è Djokovic a raggiungere Sinner in semifinale

Djokovic raggiunge la sua quattordicesima semifinale a Wimbledon e lo fa in una partita molto tirata contro Cobolli. Il romano esce a testa alta da questa sfida sul centrale londinese, lottata in quattro set (6-7 – 6-2 – 7-5 – 6-4)

Cobolli vince il primo set in tie-break per cuori forti e realizza di essere in piena battaglia per la partita. Poi però le qualità immense del tennista serbo incominciano ad emergere insieme all’esperienza dei grandi campioni.

Djokovic raggiunge Sinner in una semifinale che si preannuncia di altissimo livello, sperando che il fisico di Jannik sia ancora ottimale dopo la sfida contro Shelton di oggi che ha lanciato segnali incoraggianti, dopo l’infortunio al braccio avvenuto durane il match contro Dimitrov.

Nel frattempo dall’altro lato del tabellone ci sarà l’altra semifinale tra Alcaraz detentore del titolo e Fritz che è in ottima forma sui manti erbosi in questa stagione.

Questi ultimi match si prospettano di grande spettacolarità e sopratutto di altissima intensità, tutti da vivere. Djokovic è a caccia dell’ottavo titolo ai Championships mentre Sinner cerca la prima finale a Londra.

La sfida tra i due sarà il re-match dei quarti di due anni fa dove il serbo trionfò in tre set su uno Jannik ancora acerbo e non pronto ai palcoscenici finali.