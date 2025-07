Ci pensa sempre Kelly, l’Inghilterra passa 2-1 contro l’Italia. Fino al 95esimo, le Azzurre erano in finale all’Europeo

Come in finale tre anni fa, l'attaccante dell'Arsenal mette ko l'Italia al 119esimo. La Wiegman indovina di nuovo i cambi. Le inglesi vincono in rimonta, per le Azzurre in gol Bonansea.

Ci pensa sempre Chloe Kelly. Come in finale tre anni fa contro la Germania, sempre subentrata, sempre ai tempi supplementari. Stavolta, l’attaccante colpisce l’Italia, che esce dall’Europeo femminile in semifinale perdendo contro l’Inghilterra 2-1 in rimonta.

L’Italia perde anche Cristiana Girelli, costretta al cambio al 60esimo per un problema muscolare. L’attaccante della Juventus e trascinatrice della Nazionale finora, esce dal campo in lacrime e lascia il posto a Piemonte.

L’Italia esce in semifinale all’Europeo femminile contro l’Inghilterra

Le Azzurre soffrono, com’era inevitabile che fosse contro le campionesse d’Europa in carica. Russo e James le più pericolose in attacco tra le inglesi. Ma al 33esimo un uno-due tra Caruso e Cantore, porta quest’ultima a un cross in area di rigore; Lucy Bronze svirgola e alle sue spalle Bonansea prende palla e purga le inglesi con un sinistro al volo, dove Hampton non può nulla.

Questa volta la ct Wiegman non stravolge la squadra come fatto con la Svezia, ma fa entrare solo Mead al posto di James, che nel primo tempo aveva sprecato un paio di occasioni da gol. Nella seconda metà di gara l’Italia tiene in difesa. Sono sempre le inglesi a essere più pericolose offensivamente, ma le Azzurre riescono a difendersi bene. All’81esimo Di Guglielmo salva un colpo di testa di Bronze sulla linea di porta. All’86esimo Severini si divora il 2-0 a due passi dalla porta, ma la portiera inglese riesce a bloccare il tiro.

Al 95esimo, a due minuti dalla fine, Agyemang, entrata da pochi secondi, la pareggia; dopo una respinta di Giuliani, l’attaccante inglese non sbaglia a pochi metri dalla porta.

Sempre Agyemang mette in difficoltà l’Italia al 116esimo, colpendo la traversa con un tiro. Poco più tardi, viene assegnato un calcio di rigore all’Inghilterra per un fallo di Severini in area. A battere è Kelly; Giuliani para, ma sulla respinta la calciatrice dell’Arsenal tira di nuovo in porta e l’Italia non può nulla.

Le ragazze di Soncin escono a testa alta da questo Europeo, raggiungendo una semifinale che mancava da ventotto anni.