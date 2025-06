Chiesa ha dato disponibilità al Napoli anche per l’ingaggio (Pedullà)

Arrivano novità sul possibile approdo di Federico Chiesa al Napoli. Il fantasista del Liverpool strizza l’occhio ad un ritorno in serie A, dove troverebbe Antonio Conte voglioso di allenarlo in azzurro. L’ex Juve è da tempo nel mirino dei partenopei – sia la scorsa estate sia a gennaio fu fatto un tentativo – e in questa estate la pista potrebbe scaldarsi. C’è da registrare, infatti, un’apertura importante da parte del giocatore sul suo possibile ingaggio. Chiesa accetterebbe quanto gli proporrebbe De Laurentiis, andando ad abbassare le sue pretese. Lo ha riportato il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio account “X”.

“Federico Chiesa, il Napoli e Antonio Conte: le conferme delle ultime ore sono la sintesi di quanto svelato oltre un anno fa quando non c’erano margini per trattare con la Juventus. E anche a gennaio era stato fatto un sondaggio. Lui ha dato disponibilità anche sul lato ingaggio”, scrive il collega.

Arrivano conferme anche da parte di Nicolò Schira che – anche lui attraverso il proprio profilo “X” – in pratica conferma quanto scritto da Pedullà, dando qualche ulteriore informazione.

“Federico Chiesa è pronto a ridursi lo stipendio (€ 7,5 milioni/anno) per tornare in Serie A. L’esterno ha dato la sua disponibilità a unirsi al Napoli, che ha mostrato interesse”, è quanto si legge.

Federico #Chiesa is ready to reduce his salary (€7,5M/year) to return to SerieA. #Liverpool’s winger has given his availability to join #Napoli, which have shown interest. #transfers #LFC https://t.co/LywcyJ3SiD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2025