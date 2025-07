Il Napoli non è più una squadra di passaggio, ora è la squadra da battere

C’era una volta (appena pochi mesi fa) il Napoli squadra di passaggio

La faccia sorniona sulla nuova maglia azzurra scudettata. Con naturalezza Kevin De Bruyne ha indossato i colori del Napoli, si è allenato e si è pure imbarazzato davanti al numero 10 dei pantaloncini di allenamento. Tutto con una naturalezza che quasi sconvolge una piazza che non sentiva da tempo l’aura da grande squadra dove si resta e non si è di passaggio. Infatti quelli che un anno fa volevano andar via, oggi rinnovano.

Perché non è solo king Kevin. C’è Lang, poi Beukema e poi Lorenzo Lucca dalle grandi prospettive. Sono calciatori voluti o concordati dal coach british-pugliese Antonio Conte. Grazie a lui Napoli è un punto d’arrivo tanto che puoi valutare Lookman e Grealish che farebbero carte false come Nunez per arrivare sotto al Vesuvio. Parte il ritiro di Dimaro con cinque rinforzi e altri quattro in attesa per avere due alternative per ruolo.

Tutto avviene con naturalezza e non solo perché Adl ora ha capito che vincere porta quattrini, tanti e più delle plusvalenze (vedi telenovela Osimhen). Serviva Conte per illuminare la strada che da Castel Volturno porta alla Filmauro a Roma permettendo di elevare il Napoli a squadra che in Champions vuole essere protagonista e magari arrivare tra le prime quattro. Non c’è solo l’Europa, per quanto sia il sogno più immenso, ma lo scudetto da difendere e due coppe, Italia e Supercoppa, da vincere.

Sì, con la stessa naturalezza con cui Kevin De Bruyne corre e si allena con la casacca azzurra, oggi il Napoli è la squadra da battere: bisogna dirlo senza timori. Non è la sorpresa del 22/23 o del 24/25. Conte vuole vincere sempre, vuole vincere tutto. E ha dentro di sé una rivincita chiamata Champions League.