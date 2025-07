C’è il Wolfsburg su Lindstrom: offerto il prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 13 milioni (Moretto)

Più 1 milione di bonus. Il danese è in uscita dal Napoli, non è neanche partito per il ritiro a Dimaro.

Jesper Lindstrom è tornato a Napoli dal prestito all’Everton nella scorsa stagione. In uscita dal club campione d’Italia, si è fatto avanti per lui il Wolfsburg nelle ultime ore.

Ricordiamo che il trequartista danese non è partito in ritiro a Dimaro con il resto dei suoi compagni di squadra, come anche gli altri nomi in partenza.

Offerta del Wolfsburg per Lindstrom

Offerta ufficiale del Wolfsburg al Napoli per Jesper Lindstrøm. Prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 13 milioni + 1 milione di bonus.

Il portale scriveva il 3 luglio:

“Il Napoli acquistò Lindstrom nell’estate post terzo scudetto dall’Eintracht Francoforte per venticinque milioni di euro. Un acquisto flop per un giocatore che non è mai riuscito a imporsi con la maglia azzurra e che un anno dopo era già considerato un esubero. E’ così che già la scorsa estate il Napoli ha operato la sua cessione, all’Everton, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tre milioni più ventidue per l’acquisto a titolo definitivo. Un acquisto che alla fine di una stagione da 27 presenze e zero gol non c’è stato”.

“Lindstrom è quindi tornato a Napoli con la consapevolezza che presto dovrà di nuovo fare le valigie. Giovanni Manna ha provato (senza successo) a inserirlo nella trattativa Ndoye col Bologna, ma sa che difficilmente riuscirà a sistemarlo in Italia. Dovrà valutare società estere, soprattutto i top club di quella Bundesliga che ad oggi è il campionato in cui Lindstrom s’è espresso meglio. Il prezzo è già stato fissato: 18 milioni di euro”.