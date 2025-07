Calciomercato Napoli, spunta il profilo di Miretti per il centrocampo (Gazzetta)

Secondo La Gazzetta dello Sport c’è anche il nome di Fabio Miretti tra quelli finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il 21enne di Pinerolo – lo scorso anno al Genoa ma di proprietà della Juventus – viene indicato come potenziale “colpo a sorpresa” della dirigenza azzurra nelle prossime settimane.

Napoli-Miretti, l’indiscrezione della Gazzetta

“Il Napoli sta valutando anche profili per il centrocampo: serve un sesto uomo per completare il reparto, una mezzala di qualità, possibilmente. E tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Viene da un infortunio e un’operazione alla spalla, ma sta recuperando. E potrebbe essere un colpo a sorpresa tra qualche settimana”, si legge sull’edizione online della Rosea.

Non solo Giuseppe Ambrosino e Pasquale Mazzocchi, la Cremonese ha messo nel mirino anche Alessio Zerbin. A riferire la notizia è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale.

Pedullà sul futuro di Zerbin

Di seguito quanto raccontato dal giornalista: “Il futuro di Alessio Zerbin è da scrivere. Dopo la sfortunata esperienza di Venezia, coincisa con la retrocessione, l’esterno offensivo è tornato al Napoli per fine prestito e si troverà una nuova soluzione. Dopo i sondaggi, già raccontati, di Pisa e Lecce, nelle ultime ore la Cremonese ha chiesto al Napoli la disponibilità: il profilo di Zerbin piace molto al nuovo allenatore Nicola”.