Soffri di depressione? In Inghilterra prescrivono due biglietti per partite di calcio come cura

Scrive L'Equipe: "Il medico britannico Simon Opher, nonché deputato laburista, ha deciso di prescrivere ai suoi pazienti i biglietti per le partite della National League per combattere la depressione"

Si è spesso detti che il calcio non è solo uno sport, ma un vero toccasana per molti. A dar ragione a questa tesi c’è la clamorosa trovata in Inghilterra per combattere la depressione. Ad alcuni pazienti, infatti, sono stati prescritti…due biglietti di partite di calcio come cura. La notizia è stata riportata da L’Equipe. A seguire quanto si legge.

Biglietti di partite di calcio per combattere la depressione: i dettagli

“Una proposta unica per combattere la depressione. Il medico britannico Simon Opher, parlamentare laburista, ha deciso di prescrivere biglietti per le partite della National League ad alcuni dei suoi pazienti. Uno dei maggiori problemi della nostra società è l’isolamento sociale, e credo che il calcio possa dare un senso di comunità», ha dichiarato all’Ap”.

“L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Forest Green Rovers, un club con sede a Nailsworth (Inghilterra occidentale) con forti valori ecologici, che include un progetto per uno stadio costruito interamente in legno all’interno di un complesso ecosostenibile. Il Dott. Opher immagina questa soluzione come alternativa agli antidepressivi, prescritti a quasi 8 milioni di persone oltremanica”.

“«Se soffri di depressione grave, consiglierei sempre gli antidepressivi, ma la stragrande maggioranza delle persone soffre di depressione lieve o moderata “, spiega. «La tendenza attuale è quella di somministrare loro farmaci perché non esiste un reale supporto per la salute mentale. Il calcio non sarà per tutti, ma dobbiamo ampliare la nostra gamma di opzioni»”.