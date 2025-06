Lo United aumenta il prezzo dei biglietti allo stadio e i tifosi si ribellano: «Un calcio sui denti» (Indipendent)

Nella peggior stagione dei Red Devils in Premier, il club aumenterà il prezzo del biglietto più economico di oltre il 50% per la maggior parte delle partite.

I tifosi del Manchester United hanno criticato l’aumento del prezzo dei biglietti dopo quella che è stata la peggiore stagione dei Red Devils in Premier League, terminando il campionato al 15esimo posto.

Lo United aumenta il prezzo dei biglietti allo stadio e i tifosi si ribellano: «Un calcio sui denti»

The Indipendent riporta:

Un aumento dei prezzi dei biglietti è stato descritto come un “calcio sui denti” per i tifosi. Lo United, di proprietà di Sir Jim Ratcliffe, ha registrato quest’anno sia il minor numero di punti in Premier League nella storia del club, oltre alla bassa posizione in classifica. Tuttavia, l’annuncio del nuovo “modello di categorizzazione delle partite” del club aumenterà il prezzo del biglietto più economico di oltre il 50% per la maggior parte delle partite. Per circa 20.000 posti allo stadio, anche i prezzi delle partite di Coppa saliranno da 32 a 52 sterline (da 37 a 60 euro). I prezzi della Premier League, invece, da 59 a 97 sterline (da 69 a 113 euro). Il Manchester United Supporters Trust sostiene di non essere stato consultato e che questo aumento porterà “un danno enorme”, minando l’atmosfera dell’Old Trafford e allontanando i tifosi che fedelmente si recano allo stadio, rispetto a quelli occasionali. Il Manchester United Supporters Trust aveva esortato la società a mantenere i prezzi attuali, addirittura ridurli per le partite di “minor valore”. Ma non sono stati ascoltati.

Ratcliffe dà la colpa ai giocatori ereditati quando ha preso il controllo del club l’anno scorso. “Se guardi i giocatori che stiamo acquistando quest’estate, che non abbiamo acquistato, stiamo pagando Antony, Casemiro, Onana, Højlund, Sancho. Queste sono tutte cose del passato, che ci piaccia o no, le abbiamo ereditate e dobbiamo sistemarle. Ci vuole tempo per allontanarci dal passato e andare verso un nuovo posto nel futuro”.